Рогозин рассказал о попытке выкупить «Буран» с Байконура

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Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пытался купить хранящийся на Байконуре летный образец отечественного космического челнока «Буран», передает РБК. Об этом он рассказал в Twitter.



В комментариях один из подписчиков предложил Рогозину переместить единственный оставшийся «Буран» в Музей космонавтики в Калуге. На это глава госкорпорации сообщил, что аппарат принадлежит частному лицу из Казахстана.



«Я пытался забрать его, выкупить, но понять, кто стоит за его владельцем, пока не удалось», — написал Рогозин. По его словам, аналогичная ситуация сложилась и со стоящей в монтажно-испытательном комплексе ракетой «Энергия-М», которая вывела «Буран» на орбиту.



Накануне, 15 ноября, исполнилось 32 года со времени первого и единственного в истории полета советского космического корабля. В 1988 году «Буран» совершил два витка вокруг Земли без экипажа. Его приземление проходило в автоматическом режиме.



В 1990 году работы по проекту «Бурана» приостановили, а в 1993-м программу закрыли окончательно. В 2002 году летавший в космос образец был сильно поврежден при обрушении крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре. В итоге аппарат распилили на части и продали на металлолом сотрудники космодрома.



В августе 2020 года Рогозин сообщил, что поручил инженерам «Роскосмоса» разработку крылатого пилотируемого космического корабля, аналогичного «Бурану». Он должен прийти на смену кораблям «Союз МС» для обслуживания нужд орбитальных станций. Изначально для этого предполагалось использовать тяжелый корабль «Орел», однако его решили сориентировать на лунную программу.



Современный аналог «Бурана» будет иметь возможность посадки на взлетную полосу. По словам Рогозина, его разработка займет много времени.





Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости / РБК