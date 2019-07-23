Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 24 июля, 00:58
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +17 °C, Тольятти  +16 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/07:
USD 63.13
0.15
EUR 70.64
-0.01
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Рогозин объяснил смену имени робота Федора личной просьбой андроида

23 июля 2019 23:23
90
Робот Федор (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) был переименован в Skybot F-850.
Робот Федор (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) был переименован в Skybot F-850 по просьбе самого андроида, передает РБК. Об этом на своей странице в Twitter сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Федор сам попросил», — написал он в ответ на вопросы пользователей. Рогозин уточнил, что, согласно плану, 22 августа робота доставят на МКС для проведения дальнейших испытаний с участием российского экипажа станции.

Skybot F-850 — первый человекообразный робот-спасатель российского производства. Его разработкой занимались специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России. Робот может работать автономно или управляться с помощью дублирующего костюма. Прототип робота Федора в 2015 году разработчики показали Владимиру Путину: тогда он показал президенту езду на квадроцикле и несколько раз выстрелил из пистолета по мишени.

Предполагается, что устройство будет заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях. В 2016 году Рогозин впервые анонсировал полет робота в космос на борту корабля «Федерация», который запланирован на 2022 год. Перед отправкой на МКС робота уменьшили в размерах, чтобы он поместился в космическом корабле «Союз».

В ФПИ РБК рассказывали, что первое имя роботу дал Рогозин.




Фото из открытых источников


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
18 июля 2019  13:08
Самарский фонд соцстраха ушел в минус в 2018 году
Самарский фонд соцстраха ушел в минус в 2018 году
Основные расходы связаны с выплатой пособий по временной нетрудоспособности. Экономика региона
406
16 июля 2019  12:07
В Тольятти прошел форум моногородов России
В Тольятти прошел форум моногородов России
В технопарке «Жигулевская долина» собрались представители более 50 регионов страны. Экономика региона
322
15 июля 2019  13:14
Максим Орешкин рассказал о поездке из Москвы в Тольятти на Lada Xray
Максим Орешкин рассказал о поездке из Москвы в Тольятти на Lada Xray
По словам главы МЭР, машина показала себя очень хорошо, а вот дорога нуждается в реконструкции. Экономика региона
384
Весь список
Финансы и Банки
23 июля 2019  13:15
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
Сбербанк впервые на российском рынке перевел в онлайн-режим услугу по возмещению налогов из бюджета
Разработка сервиса стала возможной после соответствующего решения Федеральной налоговой службы. Финансы и Банки
260
22 июля 2019  21:26
Займы онлайн в Казахстане. Если очень срочно нужны деньги
 Наверняка, каждый из нас бывал в такой ситуации, когда очень срочно нужны были деньги. До зарплаты осталась еще неделя, а кошелек уже пустой.  Финансы и Банки
67
22 июля 2019  21:22
Онлайн обменник валюты. Вот до чего техника дошла!
 Необходим обмен валюты, а поблизости нет ни одного обменника? Курс обмена в банке вгоняет в ужас? Или совсем нет времени, чтобы бежать куда-то, стоять в очереди,... Финансы и Банки
65
Весь список
Строительство
23 июля 2019  12:41
Появились эскизы трехуровневой развязки у Жигулевской ГЭС
Появились эскизы трехуровневой развязки у Жигулевской ГЭС
По новой дороге смогут проезжать до 40 тысяч автомобилей в сутки. Строительство
252
18 июля 2019  13:29
В Самаре нашли подрядчика для второго этапа строительства ледового Дворца спорта
В Самаре нашли подрядчика для второго этапа строительства ледового Дворца спорта
На конкурс была подана всего одна заявка. Строительство
475
17 июля 2019  12:19
По 6 проблемным объектам долевого строительства в Самарской области найдены решения В перечне проблемных остаются 47 объектов.
По 6 проблемным объектам долевого строительства в Самарской области найдены решения
В перечне проблемных остаются 47 объектов. Строительство
699
Весь список
Материалы и технологии
8 июля 2019  17:17
Интересная информация о металлах
 Люди знают о металлах на протяжении длительного периода времени. Причем существует много интересных сведений о них, о которых известно не всем. Материалы и технологии
140
24 июня 2019  09:43
Кабельно-проводниковая продукция
 Кабели, а также провода - основа для каждой сети - как силовой, так и осветительной. Материалы и технологии
149
5 июня 2019  17:45
Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
 В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
761
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
502
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1631
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
3086
Весь список
Бизнес
19 июля 2019  17:44
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям.
Вступил в силу приказ Минэкономразвития, который утверждает 36 типовых уставов для ООО
6 фактов о том, кому можно перейти на типовой устав и как он облегчит жизнь предпринимателям.  Бизнес
486
27 июня 2019  18:08
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов во всех налоговых инспекциях Самарской области.
Марафон «рабочих выходных»: налоговые инспекции СО продлевают время приема предпринимателей для регистрации онлайн-касс
Марафон «рабочих выходных» пройдет 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов  во всех налоговых инспекциях Самарской области.  Бизнес
381
24 июня 2019  14:52
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов.
Марафон «рабочих выходных»: За выходные дни предприниматели Самарской области зарегистрировали более 300 онлайн-касс
Марафон «рабочих выходных» в инспекциях Самарской области будет продолжен 29 и 30 июня с 10.00 до 17.00 часов.  Бизнес
423
Весь список


Новости компаний
23 июля 2019  23:23
Робот Федор (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) был переименован в Skybot F-850.
Рогозин объяснил смену имени робота Федора личной просьбой андроида
Робот Федор (FEDOR, Final Experimental Demonstration Object Research) был переименован в Skybot F-850.  Новости компаний
90
23 июля 2019  09:26
Компания Газпром газораспределение Самара направила абонентам свыше 700 уведомлений о приостановке газоснабжения
Компания «Газпром газораспределение Самара» направила абонентам свыше 700 уведомлений о приостановке газоснабжения
У них не было договора на техническое обслуживание газового оборудования. Новости компаний
269
22 июля 2019  14:36
Потрясающая детализация.
Redmi показала первое фото, снятое на смартфон с камерой 64 МП
Потрясающая детализация.  Новости компаний
345
22 июля 2019  12:41
Работник самарского ПАО Кузнецов вошел в состав сборной Ростеха на WorldSkills Hi-Tech 2019
Работник самарского ПАО «Кузнецов» вошел в состав сборной Ростеха на WorldSkills Hi-Tech 2019
 Наибольшее количество баллов он получил за сварку сосуда, работающего под высоким давлением. Новости компаний
383
Весь список
IT и Коммуникации
22 июля 2019  21:24
Видеомастер. Почувствуйте себя повелителем видео
 Возможности современных смартфонов поражают воображение. С их помощью можно снимать и монтировать любые видеоклипы.  IT и Коммуникации
66
12 июля 2019  11:32
Как вылечить компьютер от вирусов
 Маленькие, но очень опасные вредоносные программы, которые написаны специально для нанесения вреда пользователям или данным на компьютере, становятся все... IT и Коммуникации
113
18 апреля 2019  09:19
Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
 Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
313
Весь список
Транспорт
23 июля 2019  09:18
В России хотят сократить размер парковочных мест
В России хотят сократить размер парковочных мест
Такой шаг якобы поможет увеличить число платных парковок. Транспорт
216
22 июля 2019  23:44
Авиакомпания Azur Air перенесла запланированный на ночь понедельника рейс ZF-9007 в Анталью по техническим причинам на вечер.
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Авиакомпания Azur Air перенесла запланированный на ночь понедельника рейс ZF-9007 в Анталью по техническим причинам на вечер.  Транспорт
445
22 июля 2019  22:22
Сейчас ездить беспилотникам по дорогам общего пользования можно в Подмосковье и Татарстане.
В Самарской области будут испытывать беспилотные автомобили
Сейчас ездить беспилотникам по дорогам общего пользования можно в Подмосковье и Татарстане.   Транспорт
292
20 июля 2019  12:53
Автопроизводители на треть уменьшили продаваемый в России модельный ряд
Автопроизводители на треть уменьшили продаваемый в России модельный ряд
По данным аналитиков, 2019 год — самый скудный за последние 10 лет. Транспорт
557
Весь список
Предпринимательство
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
122
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
187
7 июня 2019  16:31
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
 Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов.  Предпринимательство
225
Весь список
Видео
22 июля 2019  10:40
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Возле Амбара в Самаре на соревнованиях по дрифту одна из машин влетела в перевернутый дом
Момент ДТП попал на видео одного из зрителей соревнования.
Происшествия
408
19 июля 2019  13:36
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
В Шереметьево при взлёте задымился лайнер Nordwind Airlines — видео
Все сумели покинуть лайнер через аварийные выходы по надувным трапам.
Происшествия
379
17 июля 2019  11:57
На реке Волга около Климовки погибла рыба
На реке Волга около Климовки погибла рыба
Точной информации, почему в реке погибла рыба, нет.
Экология
294
15 июля 2019  12:52
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Дмитрий Азаров: «Крылья» заново формируются. Победа над ЦСКА придаст уверенности»
Самарский клуб обыграл ЦСКА благодаря дублю нападающего Александра Соболева.
Спорт в регионе
435
14 июля 2019  11:46
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Турецкий кондитер-рекордсмен отправил пирог Путину в честь поставок С-400
Отправители предложили особую упаковку для такой посылки.
В мире
470
9 июля 2019  11:39
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
В Октябрьске на парковке сбили подростка-велосипедиста
Мальчик отделался ушибами.  Происшествия
346
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
744
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
646
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
849
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
859
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
580
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
899
Весь список

Мероприятия
В СО состоится XIX Всероссийский фестиваль-регата памяти Владимира Высоцкого
Самарская область стала местом встречи IT-специалистов со всей страны
Самарцев зовут в Ширяево на фестиваль «Жигулевская вишня»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные