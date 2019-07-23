Рогозин объяснил смену имени робота Федора личной просьбой андроида
23 июля 2019 23:23
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«Федор сам попросил», — написал он в ответ на вопросы пользователей. Рогозин уточнил, что, согласно плану, 22 августа робота доставят на МКС для проведения дальнейших испытаний с участием российского экипажа станции.
Skybot F-850 — первый человекообразный робот-спасатель российского производства. Его разработкой занимались специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) совместно с НПО «Андроидная техника» по заказу МЧС России. Робот может работать автономно или управляться с помощью дублирующего костюма. Прототип робота Федора в 2015 году разработчики показали Владимиру Путину: тогда он показал президенту езду на квадроцикле и несколько раз выстрелил из пистолета по мишени.
Предполагается, что устройство будет заменять человека при проведении спасательных операций в опасных для жизни условиях. В 2016 году Рогозин впервые анонсировал полет робота в космос на борту корабля «Федерация», который запланирован на 2022 год. Перед отправкой на МКС робота уменьшили в размерах, чтобы он поместился в космическом корабле «Союз».
В ФПИ РБК рассказывали, что первое имя роботу дал Рогозин.
Фото из открытых источников
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