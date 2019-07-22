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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Redmi показала первое фото, снятое на смартфон с камерой 64 МП

22 июля 2019 14:36
98
Потрясающая детализация.
Это новый тизер от Redmi, который показывает фотографические возможности их будущего смартфона. Первого в мире с камерой на 64 МП. Потрясающая детализация, передает iphones.ru.

Из особенностей компания также отметила ёмкий аккумулятор на 6400 мАч. 

Фото:    iphones.ru
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