Ракетные двигатели ОДК обеспечили шестой пуск с космодрома Восточный

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные самарским предприятием ПАО «ОДК-Кузнецов» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех), обеспечили шестой старт ракеты космического назначения с космодрома Восточный.

Запуск ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими космическими аппаратами OneWeb состоялся сегодня в 15:26 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения двигатели РД-107А/108А отработали штатно.

Данный старт стал четырнадцатым в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз» и шестым пуском с новейшего российского космодрома, который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации.

Специалисты Сервисного центра ПАО «ОДК-Кузнецов», обеспечивающие работу силовых установок на космодромах, приняли активное участие в подготовке ракеты к старту, осуществляя монтаж и проверку систем, отвечающих за работу двигателей. Также ими проведена проверка и допуск к работе щитов пневмоиспытаний и стартовых пневмощитов производства ПАО «ОДК-Кузнецов», обеспечивающих подачу воздуха, азота, гелия на борт ракеты-носителя, передает пресс-служба «ОДК-Кузнецов».

Фото: пресс-служба «ОДК-Кузнецов»