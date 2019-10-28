РЖД объявили точную дату запуска обновленных купе и плацкарта с душем

64

"Двадцать седьмого ноября в первый рейс отправится обновленный состав фирменного поезда № 072В/071В "Белогорье" Москва – Белгород формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), состоящий из вагонов нового модельного ряда – двухвагонных купейных и плацкартных сцепов", - говорится в сообщении.Отмечается, что продажа билетов на обновленный состав поезда "Белогорье" уже открыта.Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) новые вагоны купе и плацкарт, в которых есть душ, холодильник и микроволновка, а также розетки и USB-разъемы. Вагоны построены в виде двухвагонных сцепов.Впервые вагон купе, в котором есть душ, сейфы, холодильник и микроволновка, был показан в апреле 2019 года. Купе оборудованы откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки – почти незаметны и выглядят как часть стены.В плацкарте на всех пассажирских местах могут быть установлены индивидуальные шторки. Все места оснащены розетками или разъемами USB.Новый плацкарт был показан в октябре в Сочи. Корреспондент РИА Новости одним из первых оценил новый вагон: в плацкарте у каждого места есть розетки, также в вагоне присутствует туалетная комната с душем. Стены в бежевых тонах, полки - лазоревого цвета. У каждой полки - индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.Фото : Трансмашхолдинг/РИА Новости