РКК "Энергия" прогнозирует лавинообразный выход из строя элементов МКС после 2025 года

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Многочисленные элементы Международной космической станции (МКС) могут начать выходить из строя после 2025 года, передает ТАСС. Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента МКС первый заместитель генконструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем РКК "Энергия" Владимир Соловьев на заседании Совета РАН по космосу.

"Уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. Многие из них не подлежат замене. После 2025 года мы прогнозируем лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС", - отметил Соловьев, слова которого приводит портал "Научная Россия".

Он отметил, что траты на дальнейшее финансирование станции РКК "Энергия" оценивает в 10-15 млрд рублей. В корпорации считают, что они "слишком велики". "Необходимо пересмотреть сроки дальнейшего участия в программе и сосредоточиться на реализации программ орбитальных станций", - отметил первый заместитель генкоструктора.

Согласно договоренности участников проекта МКС, использовать станцию планируется до 2024 года, при этом ведутся переговоры о ее возможной эксплуатации и по истечении этого срока. Ранее исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев сообщил, что в настоящий момент идет завершение технических испытаний, подтверждающих работоспособность МКС до 2024 года и обсуждение с партнерами. Все партнеры, подчеркнул Крикалев, видят заинтересованность в продолжении эксплуатации станции и за пределами 2024 года.

Орбитальная станция

Россия может развернуть на орбите собственную служебную станцию, на которой будет работать экипаж из двух-четырех человек, после 2024 года, сообщил Соловьев. "Владимир Алексеевич также представил проект российской орбитальной служебной станции (РОСС), разрабатываемый сегодня в РКК "Энергия". Развертывание, по словам Соловьева, запланировано на период после 2024 года", - сообщает портал.

Первый замгендиректора РКК "Энергия" уточнил, что новая станция будет состоять из трех-семи модулей с возможностью работы экипажа от двух до четырех человек. Также станция сможет работать в беспилотном режиме. "Работа космонавтов на станции предполагается в вахтовом режиме для снижения радиационной нагрузки на экипаж и эксплуатационных расходов", - отмечается в его выступлении.

Соловьев сообщил, что РОСС будет решать много задач, среди которых дистанционное зондирование, исследования и эксперименты, связь и навигация, обнаружение техногенных катастроф, реализация образовательных проектов в интересах вузов, геологическая разведка, мониторинг лесного хозяйства и космический туризм.

По его словам, успех реализации приоритетных задач России в области космической деятельности зависит в том числе от программ орбитальных станций. Среди основных преимуществ таких станций - открытая архитектура и неограниченный срок существования за счет заменяемости модулей, отмечает портал со ссылкой на Соловьева.

В мае глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщал, что Россия должна приступить к созданию новой орбитальной станции. По его словам, пока не принято решение, будет ли она посещаемой или обитаемой, международной или национальной. Идет проработка технических аспектов. Он отметил, что необходимость новой станции вызвана тем, что МКС, по его мнению, просуществует еще 7-10 лет, поскольку существует усталость конструкции и заданный ресурс модулей. Новая станция по конфигурации будет схожа с другой отечественной станцией - "Мир", которая была затоплена в 2001 году. Соловьев ранее сообщал, что модуль для четырех космических туристов планируется установить на новой российской орбитальной станции, где будет в том числе WiFi.

Фото: NASA /ТАСС