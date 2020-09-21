Производство и экология: Молодые сотрудники КНПЗ отличились на научно-технической конференции

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Тринадцатая кустовая НТК прошла в формате онлайн.



Самарская область - одна из лидеров нефтепереработки в России. Неудивительно, что многие молодые и активные ребята связывают свою жизнь с нефтяной промышленностью. В числе таких - десятки и сотни сотрудников Куйбышевского НПЗ. Для них завод гораздо больше, чем просто место работы. Они вкладывают в труд всю душу - помогают развивать производство, выдвигают новаторские рацпредложения.

Свои разработки молодые заводчане представили на тринадцатой кустовой научно-технической конференции Компании «Роснефть». Работы были посвящены технологии производства, экологии и промышленной безопасности, развитию и перспективам. Строгое жюри оценивало сотни проектов нефтяников, и среди них - 19 проектов от сотрудников КНПЗ. Трое из них стали победителями, теперь им предстоит отстаивать честь завода в финале конференции.

Победителем самой престижной секции «Технология процессов нефтегазопереработки» стал оператор технологических установок АВТ-5 цеха №3 Юрий Липатов. Его проект «Получение зимнего дизельного топлива с помощью процесса гидродепарафинизации» был отмечен не только за актуальность, но и за готовое технологическое решение.

Второй отличившийся - инженер цеха №4 Ильдар Курмаев. Его исследовательская работа получила номинацию «Практическая значимость». Ее суть - усовершенствование оборудования нефтегазопереработки. После реализации проекта эксплуатация установок станет ещё надёжнее, а энергоэффективность завода повысится.

Еще один победитель - лаборант химического анализа Юлия Соколова, занявшая второе место в секции «Экология». Ее разработка посвящена экологическому воспитанию детей и молодежи. Отметим, что об охране природы Юлия знает не понаслышке: девушка состоит в заводском Совете молодых специалистов и организует различные акции по посадке деревьев, субботники, экологические марафоны и конкурсы. Теперь ей предстоит опробовать все предложенные мероприятия и оценить их эффективность на практике.

Итоги конференции еще раз показали - на Куйбышевском НПЗ много талантливых, неравнодушных ребят, не боящихся трудиться. А выявить их и дать возможность раскрыться как раз и помогают ежегодные НТК.

Стоит отметить, что в этом году традиционная конференция из-за пандемии прошла в новом формате, онлайн. Но дистанция между специалистами не помешала работе одной из важнейших площадок компании: участники активно делились идеями и опытом.