Проект ПАО «Кузнецов» по кадровому обеспечению современного производства будет внедрен в регионах России
13 декабря 2019 16:47
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Республики Адыгея, вузов и ссузов субъектов РФ, а также представители российского движения «WorldSkills» собрались сегодня в ПАО «Кузнецов» для ознакомления с опытом самарского предприятия ОДК по обеспечению персоналом производства, основанного на принципиально новой производственной модели и оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием.
Для участников межрегиональной сессии проведена ознакомительная экскурсия по предприятию с посещением музея, центра специализации «Коробки приводов и агрегатов» и сборочного цеха газотурбинных двигателей, предназначенных для авиации и энергетики.
В 2017 году в ПАО «Кузнецов» начато глобальное обновление производства, предприятие реализует проекты, рассчитанные на несколько десятков лет, на базе «Кузнецова» создаются 7 специализированных производств, мощности которых рассчитаны на выпуск определенных деталей и агрегатов для всей Объединенной двигателестроительной корпорации. Кадровая политика обновляющегося предприятия направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов.
Активно развивается Учебный центр, в задачи которого входит переподготовка действующих сотрудников и привлечение студентов профильных вузов и колледжей. В 2019 году предприятие набрало 43 студента-«целевика», свыше 140 студентов колледжей участвуют в проекте дуального обучения, совмещая работу на заводе и учебу, заключены соглашения о сотрудничестве в профориентации с 12 школами Самары (проект «Билет в будущее»). Для получения работниками высшего образования без отрыва от производства на предприятии возобновляется работа филиала кафедры технологий производства двигателей Самарского университета.
«Практики кадрового обеспечения промышленного роста, реализуемые в Самарской области с 2016 года, уникальны,– отметил Александр Мочалов, руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области. – В результате проводимых профориентационных мероприятий в регионе 13% одиннадцатиклассников и 53 % девятиклассников приходит получать среднее профессиональное
образование. Мы имеем сегодня устойчивую тенденцию к увеличению числа абитуриентов, поступающих на технические специальности. И образовательные учреждения, и промышленные предприятия, и профильные ведомства заинтересованы в том, чтобы школьники, молодежь выбирали те направления подготовки в вузах и колледжах, которые сегодня наиболее востребованы региональной экономикой».
«В ПАО «Кузнецов» идет модернизация производства, строятся новые корпуса, приобретается оборудование, перед нами стоит задача увеличить объемы выпуска продукции, поэтому вопрос подготовки кадров и приобретения новых компетенций действующими сотрудниками для предприятий реального сектора один из самых актуальных, – рассказал заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев. – Совместно с Правительством Самарской области ПАО «Кузнецов» реализует комплекс мероприятий, направленных на превентивное обеспечение предприятия кадровыми ресурсами. Это плодотворное сотрудничество охватывает такие сферы как ранняя профориентация, дуальное обучение студентов
колледжей, подготовка студентов-«целевиков». Опыт реализации таких программ, несомненно, будет полезен нашим коллегам и партнерам», передает пресс-служба облправительства.
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