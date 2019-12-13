Проект ПАО «Кузнецов» по кадровому обеспечению современного производства будет внедрен в регионах России

57

На площадке ПАО «Кузнецов» прошла межрегиональная сессия по реализации проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста 2.0». Знакомство с опытом самарского предприятия ОДК по данному направлению стало центральным событием повестки. Более 50 представителей министерств и ведомств Самарской, Московской, Астраханской, Ростовской, Волгоградской, Саратовской, Ульяновской областей иРеспублики Адыгея, вузов и ссузов субъектов РФ, а также представители российского движения «WorldSkills» собрались сегодня в ПАО «Кузнецов» для ознакомления с опытом самарского предприятия ОДК по обеспечению персоналом производства, основанного на принципиально новой производственной модели и оснащенного современным высокотехнологичным оборудованием.Для участников межрегиональной сессии проведена ознакомительная экскурсия по предприятию с посещением музея, центра специализации «Коробки приводов и агрегатов» и сборочного цеха газотурбинных двигателей, предназначенных для авиации и энергетики.В 2017 году в ПАО «Кузнецов» начато глобальное обновление производства, предприятие реализует проекты, рассчитанные на несколько десятков лет, на базе «Кузнецова» создаются 7 специализированных производств, мощности которых рассчитаны на выпуск определенных деталей и агрегатов для всей Объединенной двигателестроительной корпорации. Кадровая политика обновляющегося предприятия направлена на привлечение и удержание высококвалифицированных специалистов.Активно развивается Учебный центр, в задачи которого входит переподготовка действующих сотрудников и привлечение студентов профильных вузов и колледжей. В 2019 году предприятие набрало 43 студента-«целевика», свыше 140 студентов колледжей участвуют в проекте дуального обучения, совмещая работу на заводе и учебу, заключены соглашения о сотрудничестве в профориентации с 12 школами Самары (проект «Билет в будущее»). Для получения работниками высшего образования без отрыва от производства на предприятии возобновляется работа филиала кафедры технологий производства двигателей Самарского университета.«Практики кадрового обеспечения промышленного роста, реализуемые в Самарской области с 2016 года, уникальны,– отметил Александр Мочалов, руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области. – В результате проводимых профориентационных мероприятий в регионе 13% одиннадцатиклассников и 53 % девятиклассников приходит получать среднее профессиональноеобразование. Мы имеем сегодня устойчивую тенденцию к увеличению числа абитуриентов, поступающих на технические специальности. И образовательные учреждения, и промышленные предприятия, и профильные ведомства заинтересованы в том, чтобы школьники, молодежь выбирали те направления подготовки в вузах и колледжах, которые сегодня наиболее востребованы региональной экономикой».«В ПАО «Кузнецов» идет модернизация производства, строятся новые корпуса, приобретается оборудование, перед нами стоит задача увеличить объемы выпуска продукции, поэтому вопрос подготовки кадров и приобретения новых компетенций действующими сотрудниками для предприятий реального сектора один из самых актуальных, – рассказал заместитель генерального директора — управляющий директор ПАО «Кузнецов» Алексей Соболев. – Совместно с Правительством Самарской области ПАО «Кузнецов» реализует комплекс мероприятий, направленных на превентивное обеспечение предприятия кадровыми ресурсами. Это плодотворное сотрудничество охватывает такие сферы как ранняя профориентация, дуальное обучение студентовколледжей, подготовка студентов-«целевиков». Опыт реализации таких программ, несомненно, будет полезен нашим коллегам и партнерам», передает пресс-служба облправительства.