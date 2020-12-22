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23 декабря 2020 года, в 10.00 по московскому времени, на официальном сайте «ТД АКОМ» состоится прямая трансляция, посвященная торжественному мероприятию – «Присвоение заводу «АКОМ» - имени Н.М.Игнатьева».

А также, выпуск 25 – миллионного аккумулятора.

В рамках данного мероприятия, у вас будет исключительная возможность посетить производство завода «АКОМ», не выходя из дома, и своими глазами увидеть уникальное оборудование, установленное на производстве.

А также, перед вами выступят первые лица «Группы компаний АКОМ»:

подведут предварительные результаты работы компании в 2020 году;

поделятся планами компании на 2021 год;

ответят на все интересующие Вас вопросы в прямом эфире.

Для подключения к трансляции, Вам необходимо 23 декабря зайти на сайт – www.akom.ru

Все интересующие Вас вопросы в адрес руководителей «Группы компаний АКОМ», вы можете прислать на электронный адрес – marketing@akom.su

Вопросы принимаются до 22 декабря 2020 года, 12:00 по московскому времени.

Фото: соцсети