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«Присвоение заводу «АКОМ» - имени Н.М.Игнатьева»

22 декабря 2020 16:10
144
А также, выпуск 25 – миллионного аккумулятора.

23 декабря 2020 года, в 10.00 по московскому времени, на официальном сайте «ТД АКОМ» состоится прямая трансляция, посвященная торжественному мероприятию – «Присвоение заводу «АКОМ» - имени Н.М.Игнатьева».

А также, выпуск 25 – миллионного аккумулятора.

В рамках данного мероприятия, у вас будет исключительная возможность посетить производство завода «АКОМ», не выходя из дома, и своими глазами увидеть уникальное оборудование, установленное на производстве.

А также, перед вами выступят первые лица «Группы компаний АКОМ»:

подведут предварительные результаты работы компании в 2020 году;

поделятся планами компании на 2021 год;

ответят на все интересующие Вас вопросы в прямом эфире.

Для подключения к трансляции, Вам необходимо 23 декабря зайти на сайт – www.akom.ru

Все интересующие Вас вопросы в адрес руководителей «Группы компаний АКОМ», вы можете прислать на электронный адрес – marketing@akom.su

Вопросы принимаются до 22 декабря 2020 года, 12:00 по московскому времени.

 

Фото:   соцсети

 

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21 декабря 2020  11:40 
Сергей Миронов: Медвытрезвители опасно передавать в частные руки
Создание частных вытрезвителей в российских регионах приведёт к печальным последствиям, считает лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В стране
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Выбрать одну из альтернативных специальных систем налогообложения необходимо связи с отменой ЕНВД
20 декабря 2020  15:40 
Виктор Кудряшов: "Времени остается немного. Пожалуйста, не откладывайте!"
Первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов  обратился к предпринимателям региона с призывом в кратчайшие... Экономика региона
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Новости Тольятти
22 декабря 2020  16:28
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря.
Резидент «Жигулевской долины» открыл в Тольятти первый центр по установке ГБО на дизельную технику
Открытие «ТракСпецСервиса» состоялось 21 декабря. Новости Тольятти
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21 декабря 2020  15:20
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel.
Дмитрий Азаров и Ив Каракатзанис запустили производство обновлённого автомобиля LADA Niva Travel
21 декабря на АО «Лада Запад Тольятти», которое входит в АО «АВТОВАЗ», началось серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Новости Тольятти
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20 декабря 2020  16:50
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства.
Памятник легендарной "копейке" открыли в Тольятти
Автомобиль является точной копией сошедшего полвека назад с конвейера транспортного средства. Новости Тольятти
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