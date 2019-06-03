Пассажиры старше 60 лет смогут путешествовать на поездах дальнего следования со скидкой
3 июня 2019 16:53
175
купейные вагоны. Предложение распространяется на поезда внутригосударственного сообщения, отправляющиеся со 2 сентября по 25 декабря.
Приобрести билеты можно в кассах и терминалах самообслуживания, на официальном сайте ОАО «РЖД» , с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».
При покупке билета через Интернет скидка будет применяться автоматически после ввода паспортных данных и даты рождения пассажира. Узнать подробнее о специальных тарифах на поезда дальнего следования можно на официальном сайте ОАО «РЖД» .
Федеральная пассажирская компания (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») регулярно предоставляет скидки различным категориям пассажиров. Так, с 23 января по 15 апреля 2019 года в поездах компании действовало аналогичное предложение, направленное на развитие мобильности населения пенсионного возраста. За период акции предложением воспользовались около 400 тысяч пассажиров. Кроме того, в поездах компании, курсирующих в сообщении со странами Западной Европы, действует тариф Senior, предоставляющий скидку пассажирам старше 60 лет.
Подробнее о скидках, действующих в международном сообщении, можно узнать на сайте ОАО «РЖД», передает пресс-служба КбшЖД.
Добавить комментарий
Комментарии
Экономика региона
3 июня 2019 13:29
Росстат заявил, что она увеличилась на 9 процентов. Экономика региона
120
3 июня 2019 11:18
Предприниматель из Самарского региона представил экспертному жюри инновационный проект в сфере строительства. Экономика региона
140
29 мая 2019 13:23
План мероприятий сформирован на уровне Правительства России. Экономика региона
322
Финансы и Банки
3 июня 2019 15:13
Финансы и Банки
126
31 мая 2019 12:41
Впервые даже малыши до года смогут принять участие в «Ползунковом забеге». Финансы и Банки
307
30 мая 2019 21:49
Конференцию для представителей малого и среднего бизнеса провел МСП-Банк. Финансы и Банки
259
Строительство
29 мая 2019 13:47
По состоянию на май 2019 года введено в эксплуатацию 1,3 тыс. кв. метров жилья. Строительство
424
27 мая 2019 10:18
Теперь и новые дольщики рискуют стать обманутыми. Строительство
285
24 мая 2019 12:37
Об этом стало известно на заседании общественного совета при региональном министерстве строительства. Строительство
338
Материалы и технологии
16 мая 2019 19:03Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
104
10 апреля 2019 19:30Трубопровод для нефти и нефтепродуктов
Представляя слово «трубопровод», у большинства людей возникнет в голове представление о каком-то доме. Материалы и технологии
263
2 апреля 2019 18:19Компания ПРЕОРА - эксклюзивный дистрибьютор Socomec в России
Если вас интересует качественное проектирование объектов электроснабжения, а также профессиональные электромонтажные и пуско-наладочные работы, то самое... Материалы и технологии
547
Налоги
16 марта 2019 14:16Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
330
20 марта 2018 20:39
Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление. Налоги
1501
21 февраля 2017 16:28
Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2928
Бизнес
31 мая 2019 18:09
В министерстве сельского хозяйства Самарской области прошел областной семинар «Создание и организация деятельности сельскохозяйственных потребительских... Бизнес
323
27 мая 2019 12:43
В рамках форума губернатор Дмитрий Азаров проводит встречу с представителями бизнес-сообщества. Бизнес
436
21 мая 2019 20:35
В начале 2019 года акции Tesla сильно упали. Бизнес
299
Новости компаний
3 июня 2019 16:53
Оформить билет по специальному тарифу можно будет в купейные вагоны. Новости компаний
175
3 июня 2019 14:04
Кроме федеральных сетей, на самарском продуктовом рынке остались только тольяттинские «Пеликан» и «Миндаль». Новости компаний
225
3 июня 2019 10:59
В соревнованиях приняли участие 19 конкурсантов и 7 экспертов в основных компетенциях. Новости компаний
160
31 мая 2019 12:54
Старт мероприятия в 11:00 в парке им. Ю.Гагарина. Новости компаний
336
IT и Коммуникации
18 апреля 2019 09:19Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
205
15 апреля 2019 18:31
Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
221
28 марта 2019 20:02Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью. IT и Коммуникации
267
Транспорт
3 июня 2019 11:46
Их пускали в объезд из-за прорыва на теплосети. Транспорт
158
1 июня 2019 10:43
Чаще всего люди сообщали об обмане при заключении договора. Транспорт
399
31 мая 2019 13:32
Некоторые пассажиры отмечают, что их карта слабо считывается и им не удается совершить оплату. Транспорт
327
31 мая 2019 12:10
Игра состоится 2 июня. Транспорт
253
Предпринимательство
23 мая 2019 15:34Как выбрать барную стойку?
Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
138
21 мая 2019 10:32
Участие бесплатное. Предпринимательство
280
23 апреля 2019 14:29
Строительный рынок Новосибирска начинает лихорадить. Многие компании вынуждены будут уйти с рынка- надвигающий кризис под силу пережить только крупным... Предпринимательство
342
Видео
3 июня 2019 12:51
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. Здравоохранение
146
3 июня 2019 10:24
Это можно сделать с помощью видеоролика с борта судна. Социум
185
26 мая 2019 12:38
Водитель авто находился рядом с машиной. Происшествия
379
22 мая 2019 13:10
Местные жители говорят, что, к сожалению, такая картина здесь не редкость. Происшествия
670
16 мая 2019 12:21
Участие в работе форума принимает Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Социум
891
15 мая 2019 13:42
Многие восхитились целеустремленностью кота. Социум
15446
Фоторепортажи
1 июня 2019 17:12
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия. Социум
526
19 мая 2019 13:19
Посетителей ждали перформансы, экскурсии и мастер-классы. Культура
480
19 мая 2019 10:53
Гостей ждали военно-историческая реконструкция, танцы, народные промыслы. Социум
612
7 мая 2019 17:35
В параде 9 мая примут участие около 2 тыс. человек и 40 единиц вооружения и военной техники. Социум
523
1 мая 2019 17:13
Горожане отметили День Весны и Труда. Социум
956
12 апреля 2019 21:05
Возле музея "Самара космическая" отметили День космонавтики. Социум
900
Мероприятия