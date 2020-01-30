Пассажиры могут вернуть билеты в Китай, оформленные в кассах РЖД, без взимания дополнительных сборов

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В том случае, если пассажир оформлял проездной документ для поездки из Китая в Россию на территории иностранного государства, однако решил отказаться от поездки, находясь на территории России, он должен не позднее, чем за 6 часов до отправления поезда обратиться для проставления специальных отметок в любой пункт продажи АО "ФПК". За возвратом денежных средств пассажирам с проставленными отметками на билетах необходимо обратиться в пункты продаж иностранных железных дорог, где были оформлены проездные документы.Напомним, что в настоящее время между Россией и Китаем курсируют поезда № 3/4 Пекин – Москва и 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково формирования Китайских железных дорог, а также беспересадочные вагоны АО "ФПК" сообщением Чита – Маньчжурия и группа вагонов сообщением Москва - Пекин.В то же время для профилактики инфекционных заболеваний работниками поездных бригад организованы специальные инструктажи для пассажиров. Всепассажирские поезда внутри обрабатываются дезинфицирующими средствами. АО "ФПК" работает в тесном сотрудничестве со специалистами Роспотребнадзора.Так, все сотрудники АО "ФПК", которые работают непосредственно с пассажирами (поездные бригады и кассиры), прошли специальные инструктажи. В частности, поездные бригады оказывают содействие медицинским работникам на пограничных железнодорожных пунктах пропуска, где проводится усиленный контроль с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования, передает пресс-служба КбшЖД.