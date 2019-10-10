ПАО «Кузнецов» заключило соглашение о профориентации со школами региона

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Подписание соглашений о профориентационной работе в самарских школах состоялось в преддверии Всероссийской акции «Неделя без турникетов», в которойдвигателестроительное предприятие участвует ежегодно, открывая двери цехов перед школьниками и студентами. Подобные мероприятия, нацеленные на раннююпрофориентацию, проводятся в ПАО «Кузнецов» регулярно, и подписание соглашений о взаимодействии со школами стало еще одним шагом в выстраивании системной работы с общеобразовательными учреждениями.«Двигателестроительная отрасль на подъеме. В ПАО «Кузнецов» строятся 8 новых производственных подразделений и объектов инфраструктуры, обратился к директорам школ заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «Кузнецов». – В ближайшее время начнется возведение и реконструкция еще 12. Глобальной перестройке будут подвержены заготовительное и литейное производство, механообрабатывающие цеха. В конце этого года планируется заложить фундамент здания нового опытного конструкторского бюро, оснащенного системами инженерного анализа и проектирования. Чтобы средства и усилия, вложенные в преобразования, не были потрачены впустую, мы уже сегодня должны озаботиться вопросом: а кто придет работать на предприятие через несколько лет? Помощь школ в профориентации молодежи неоценима – привлечение их к совместной работе, донесению информации о специфике и перспективах двигателестроения поможет подросткам сделать осознанный выбор, а значит с большей вероятностью профессия, выбранная при поступлении в колледж или вуз, станет делом жизни».«Мы сегодня живем эпоху четвёртой промышленной революции. Создаются новые технологии, они стремительно внедряются в производство и нужныспециалисты знающие как их применить, на предприятиях требуются люди обладающие широким спектром компетенций, - отметил руководитель управления профессионального образования и науки министерства образования и науки Самарской области.- И вот сегодня состоялось уникальное событие. В рамках подписанного соглашения между ПАО «Кузнецов» и школами Самары у нас есть возможность погрузить детей в науку, в технологии. Это позволит сегодняшним школьникам стать конкурентоспособными, востребованными в экономике специалистами. Концепция взаимодействия промышленников с общеобразовательными организациями работает еще и на достижение целей федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта«Образование».«Профориентации подростков теперь у нас уделяется особое внимание, – рассказывает директор по персоналу ПАО «Кузнецов». –Промышленному предприятию для работы на современном оборудовании необходимы специалисты высокой квалификации, цикл их подготовки длительный, и чем раньше будет принято решение о будущей профессии, тем легче молодому сотруднику будет начать карьеру по завершении обучения».В рамках предстоящей совместной деятельности педагогов и представителей предприятия будут организованы профориентационные встречи, уроки, игры, тренинги, экскурсии на предприятие, встречи со специалистами. Так же привлекаемые Учебным центром ПАО «Кузнецов» эксперты будут проводить с подростками консультирование по выбору профиля обучения и самоопределения в профессии, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»