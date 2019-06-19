ПАО «Кузнецов» представило опыт реализации кадрового проекта на III Форуме социальных инноваций регионов

158

В течение трех дней работы Форума на крупнейшей российской площадке по обмену опытом и лучшими практическими решениями в социальной сфере специалисты учебного центра ПАО «Кузнецов» представляют внедренную на предприятии систему дуального обучения студентов колледжей рабочим специальностям.С 2015 года на самарском заводе ОДК реализуется проект подготовки рабочих кадров – токарей, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением и контролёров станочных и слесарных работ – на основе дуального обучения. Предприятие первым поддержало такую инициативуМинистерства образования Самарской области. Два дня в неделю будущие моторостроители изучают теорию в колледжах, а три дня – проходят практику в производственных цехах завода с последующим трудоустройством.За каждым студентом закрепляется опытный наставник. Такая система позволяет «дуальщикам» овладеть ключевыми компетенциями для реальной работы на предприятии уже во время учебы. На третьем курсе обучающийся имеет возможность заключить трудовой договор (в качестве ученика) и ежемесячно получать заработную плату и стипендию. После присвоения 3-го разряда студент переводится на вакансию в производственный цех. В период обучения по дуальной системе он может повысить разряд и освоить смежные профессии.По мнению директора по персоналу ПАО «Кузнецов» Галины Федорченко, преимущества дуальной системы профессионального образования очевидны для обеих сторон:«Студенту дуальное обучение позволяет получить гарантию занятости, дополнительную материальную поддержку и возможность дальнейшегопрофессионального и карьерного роста, ведь к моменту получения диплома его уже знают в деле. Предприятие же готовит персонал в соответствии со своими потребностями и запросами. Сокращается период адаптации сотрудников в производственном подразделении».В настоящее время программой дуального образования в ПАО «Кузнецов» охвачено свыше 120 студентов из четырех средних специальных учебныхзаведений региона, с которыми заключены договоры об организации и проведении дуального обучения, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»