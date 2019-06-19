Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 19 июня, 18:48
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +22 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 19/06:
USD 64.34
0.02
EUR 72.23
0.12
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

ПАО «Кузнецов» представило опыт реализации кадрового проекта на III Форуме социальных инноваций регионов

19 июня 2019 14:27
158
Специалисты учебного центра ПАО «Кузнецов» представляют внедренную на предприятии систему дуального обучения студентов колледжей рабочим специальностям.
Сегодня, 19 июня, на открывшемся в Москве III Форуме социальных инноваций регионов самарское предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) ПАО «Кузнецов» представило опыт реализации социальных проектов, самым масштабным из которых стала программа дуального обучения.

В течение трех дней работы Форума на крупнейшей российской площадке по обмену опытом и лучшими практическими решениями в социальной сфере специалисты учебного центра ПАО «Кузнецов» представляют внедренную на предприятии систему дуального обучения студентов колледжей рабочим специальностям.

С 2015 года на самарском заводе ОДК реализуется проект подготовки рабочих кадров – токарей, фрезеровщиков, операторов станков с программным управлением и контролёров станочных и слесарных работ – на основе дуального обучения. Предприятие первым поддержало такую инициативу
Министерства образования Самарской области. Два дня в неделю будущие моторостроители изучают теорию в колледжах, а три дня – проходят практику в производственных цехах завода с последующим трудоустройством.

За каждым студентом закрепляется опытный наставник. Такая система позволяет «дуальщикам» овладеть ключевыми компетенциями для реальной работы на предприятии уже во время учебы. На третьем курсе обучающийся имеет возможность заключить трудовой договор (в качестве ученика) и ежемесячно получать заработную плату и стипендию. После присвоения 3-го разряда студент переводится на вакансию в производственный цех. В период обучения по дуальной системе он может повысить разряд и освоить смежные профессии.

По мнению директора по персоналу ПАО «Кузнецов» Галины Федорченко, преимущества дуальной системы профессионального образования очевидны для обеих сторон:

«Студенту дуальное обучение позволяет получить гарантию занятости, дополнительную материальную поддержку и возможность дальнейшего
профессионального и карьерного роста, ведь к моменту получения диплома его уже знают в деле. Предприятие же готовит персонал в соответствии со своими потребностями и запросами. Сокращается период адаптации сотрудников в производственном подразделении».

В настоящее время программой дуального образования в ПАО «Кузнецов» охвачено свыше 120 студентов из четырех средних специальных учебных
заведений региона, с которыми заключены договоры об организации и проведении дуального обучения, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов». 



Фото:    пресс-служба ПАО «Кузнецов»
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
19 июня 2019  17:18
Делегация «Eternity Technologies» посетила «АКОМ-Индастриал» в Тольятти, где идут работы по перепланировке производственных помещений для производства индустриальных аккумуляторов.
«АКОМ» начинает сотрудничество с компанией «Eternity Technologies»
Делегация «Eternity Technologies» посетила «АКОМ-Индастриал» в Тольятти, где идут работы по перепланировке производственных помещений для производства... Экономика региона
81
19 июня 2019  11:31
В Москве стартует III форум социальных инноваций регионов
В Москве стартует III форум социальных инноваций регионов
Самарская область на форум привезла сразу 15 проектов. Экономика региона
181
19 июня 2019  11:26
Дмитрий Азаров принял участие в правительственной комиссии по региональному развитию
Дмитрий Азаров принял участие в правительственной комиссии по региональному развитию
Одной из ключевых тем заседания стала реализация нацпроектов и исполнение их регионами. Экономика региона
186
Весь список
Финансы и Банки
19 июня 2019  10:21
Клиенты Поволжского банка стали чаще открывать вклады онлайн
Клиенты Поволжского банка стали чаще открывать вклады онлайн
Наиболее популярными среди клиентов являются промовклады, которые банк регулярно запускает. Финансы и Банки
166
17 июня 2019  11:54
На должность управляющего Автозаводским отделением Сбербанка назначен Вячеслав Безруков
На должность управляющего Автозаводским отделением Сбербанка назначен Вячеслав Безруков
Ранее эту должность занимал Руслан Львов. Финансы и Банки
215
14 июня 2019  11:21
Сбербанк предоставляет гарантию «Заводу ЖБИ Флоркон» для обеспечения займа, выданного Фондом развития моногородов
Сбербанк предоставляет гарантию «Заводу ЖБИ Флоркон» для обеспечения займа, выданного Фондом развития моногородов
Завод будет запущен в марте 2020 года и обеспечит городу 124 новых рабочих места. Финансы и Банки
268
Весь список
Строительство
17 июня 2019  13:35
В Самаре снесут заброшенную больницу на улице Советской Армии
В Самаре снесут заброшенную больницу на улице Советской Армии
Земельный участок предоставят в качестве компенсации обманутым дольщикам. Строительство
345
17 июня 2019  13:32
Возле ТЦ «Гудок» в Самаре построят высотные многоэтажки
Возле ТЦ «Гудок» в Самаре построят высотные многоэтажки
Администрация Самары выдала разрешение. Строительство
292
17 июня 2019  12:48
Механизм защиты прав дольщиков сделают единым по всей России
Механизм защиты прав дольщиков сделают единым по всей России
В Госдуме обсудят механизм по защите прав дольщиков. Строительство
239
Весь список
Материалы и технологии
5 июня 2019  17:45
Электрические изоляторы – различия, материалы и сферы применения
 В ряду электроизоляционных материалов техническая керамика применяется в особо ответственных узлах, работающих в экстремальных условиях. Роль керамики в... Материалы и технологии
648
16 мая 2019  19:03
Почему вам стоит обратиться в компанию Металл Профиль?
 Металл является наиболее используемым материалом в строительстве. Происходит это благодаря тому, что металл обладает множеством положительными свойствами,... Материалы и технологии
156
10 апреля 2019  19:30
Трубопровод для нефти и нефтепродуктов
Представляя слово «трубопровод», у большинства людей возникнет в голове представление о каком-то доме. Материалы и технологии
299
Весь список
Налоги
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
390
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1544
21 февраля 2017  16:28
Что такое оффшор. Основные аспекты
Что такое оффшор. Основные аспекты
 Оффшорными зонами принято называть определенные державы либо их территории, законодательство которых предоставляет льготы иностранным компаниям. Налоги
2979
Весь список
Бизнес
18 июня 2019  22:56
Биография Захара Смушкина
Биография Захара Смушкина
 Известный бизнесмен Захар Смушкин родился в Санкт-Петербурге. Сегодня он является одним из самых богатых людей в своей сфере деятельности в России.  Бизнес
58
13 июня 2019  14:27
Таможенный брокер QUATTRO Logistics для вашего бизнеса
 Компания QUATTRO Logistics является лицензированным таможенным брокером  4logs.ru , имеющим Свидетельство о включении в реестр таможенных представителей, а также... Бизнес
105
10 июня 2019  16:26
Выбор промышленного оборудования
 С каждым годом оборудования становиться все больше. Причем именно поэтому люди должны знать, как его выбрать и на что следует обращать внимание.  Бизнес
112
Весь список


Новости компаний
19 июня 2019  14:27
Специалисты учебного центра ПАО «Кузнецов» представляют внедренную на предприятии систему дуального обучения студентов колледжей рабочим специальностям.
ПАО «Кузнецов» представило опыт реализации кадрового проекта на III Форуме социальных инноваций регионов
Специалисты учебного центра ПАО «Кузнецов» представляют внедренную на предприятии систему дуального обучения студентов колледжей рабочим... Новости компаний
158
18 июня 2019  18:53
"МегаФон" в сотрудничестве с отрядом "Лиза Алерт", который занимается поисками пропавших людей, реализовал пилотный проект.
Сотовые операторы помогут искать пропавших людей
"МегаФон" в сотрудничестве с отрядом "Лиза Алерт", который занимается поисками пропавших людей, реализовал пилотный проект.   Новости компаний
276
18 июня 2019  17:49
Самым большим сюрпризом презентации стал анонс телевизоров. Компания впервые официально представила их в России.
Xiaomi привезла в Россию дешёвые телевизоры, смартфон Mi 9T и "убийцу AirPods"
Самым большим сюрпризом презентации стал анонс телевизоров. Компания впервые официально представила их в России.  Новости компаний
483
18 июня 2019  16:15
Сегодня предприятие посетили министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов и эксперты ФЦК.
ООО «Лада Спорт» стало участником нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»
Сегодня предприятие посетили министр промышленности и торговли Самарской области Михаил Жданов и эксперты ФЦК.    Новости компаний
266
Весь список
IT и Коммуникации
18 апреля 2019  09:19
Как зайти на альтернативный адрес? Вход на рабочее зеркало 1xbet
 Ставки на спорт являются достаточно популярными. Благодаря им можно выиграть денежный приз.Именно поэтому многие люди стараются попробовать свои силы в этом... IT и Коммуникации
238
15 апреля 2019  18:31
Как выбрать усилитель сотовой связи?
Как выбрать усилитель сотовой связи?
 Усилитель сотовой связи – это устройство, которое позволяет полноценно обращаться с телефоном там, где раньше вы не могли делать этого. IT и Коммуникации
273
28 марта 2019  20:02
Что нужно сделать с компьютером перед сдачей его в ремонт?
 Компьютеры плотно укоренились в квартирах всего мира. И это неудивительно, потому-то эта чудо-машина оказалась по-настоящему незаменимой вещью.  IT и Коммуникации
330
Весь список
Транспорт
19 июня 2019  14:01
В автобусах Самары могут установить кондиционеры
В автобусах Самары могут установить кондиционеры
Такой транспорт планируют закупить. Транспорт
180
19 июня 2019  13:15
Перспективы развития общественного транспорта обсудили в Самара Авто Газ»
Перспективы развития общественного транспорта обсудили в «Самара Авто Газ»
Подробнее обсудили и вопрос корректного взаимодействия с пассажирами. Транспорт
144
19 июня 2019  10:42
Десятки самарских маршрутов могут лишиться перевозчика
Десятки самарских маршрутов могут лишиться перевозчика
Дело будет рассматривать суд. Транспорт
214
18 июня 2019  12:10
В Самаре выбрали лучшего водителя трамвая
В Самаре выбрали лучшего водителя трамвая
Водители, занявшие первое и второе места, отправятся отстаивать честь Самары на общероссийских соревнованиях. Транспорт
233
Весь список
Предпринимательство
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
62
7 июня 2019  16:31
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
Секреты успешного управления лояльностью клиентов с программой SAP Cloud Platform
 Компания SAP, созданная в 1972 году, предлагает широкий выбор инновационных программных продуктов.  Предпринимательство
125
23 мая 2019  15:34
Как выбрать барную стойку?
 Существует большое количество современных идей для обустройства кухни. Интерьер может быть совершенно разным. И, всё чаще в нем можно увидеть необычные... Предпринимательство
183
Весь список
Видео
19 июня 2019  09:40
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль
В последние месяцы вулкан проявлял активность.
В мире
172
13 июня 2019  13:51
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту Профстажировки»
Алексей Комиссаров и Дмитрий Азаров подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки»
Самарская область стала одним из пилотных регионов.
Социум
412
7 июня 2019  13:11
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
Самарская область заняла 24 место в рейтинге инвестклимата регионов АСИ
За 2 года область поднялась на 41 позицию в рейтинге.
Экономика региона
378
7 июня 2019  12:57
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО Газпромбанк»
Самарская область заключила соглашение о сотрудничестве с АО «Газпромбанк»
Подписи под документом поставили Глава региона Дмитрий Азаров и Председатель правления банка Андрей Акимов.
Экономика региона
344
5 июня 2019  14:03
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Самарские водители перекрыли Московское шоссе, чтобы утка с утятами перешла дорогу
Ситуация произошла на 17-ом км.
Социум
441
3 июня 2019  12:51
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
На базе детского отделения Шенталинской ЦРБ открылась "Бережливая поликлиника"
Она оснащена возможностью электронной записи и современным оборудованием. 
Здравоохранение
436
Весь список

Фоторепортажи
17 июня 2019  23:00
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Церемония открытия VIII Молодежных Российско-китайских летних игр в Самаре: ФОТО
Более 400 российских и китайских спортсменов в возрасте 15-19 лет будут соревноваться по 8 видам спорта.
Спорт в регионе
420
13 июня 2019  09:00
В Самаре отметили День России: ФОТО
В Самаре отметили День России: ФОТО
Днем центром праздничных мероприятий стала улица Куйбышева.
Социум
338
9 июня 2019  11:17
Самаре прошел концерт Рок в защиту животных
В Самаре прошел концерт «Рок в защиту животных»
Он состоялся в парке им. Ю.А. Гагарина.
Социум
607
9 июня 2019  09:51
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото
  В Самаре проходит фестиваль набережных ВолгаФест: фото Для гостей работают более 30 площадок.
Социум
633
7 июня 2019  09:40
В Самаре прошел Пушкинский бал
В Самаре прошел Пушкинский бал
Он состоялся в Самарской областной универсальной научной библиотеке.
Культура
371
1 июня 2019  17:12
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
В Самаре 1 июня в Парке Гагарина провели праздник для детей
На нескольких площадках ребят ждали интересные мероприятия.
Социум
682
Весь список

Мероприятия
В Борском районе пройдет XXI областной мордовский фестиваль «Масторавань тундо»
Судебные приставы 4 федеральных округов обменяются опытом в Самаре
Участники православного пленэра представили в Историческом парке выставку "Живые родники"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные