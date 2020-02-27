ОДК Кузнецов передаст в московский "Мемориальный музей космонавтики" отреставрированный станок военного времени

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В её основу легли уникальные дневники военных лет, написанные простым рабочим завода №24 им. М.В. Фрунзе (ныне - ОДК-Кузнецов) Филиппом Разумцевым, эвакуированным из Москвы в Куйбышев в 1941 году.ОДК-Кузнецов предоставит для экспозиции отдельные документы из личного дела Филиппа Разумцева, хранившиеся на предприятии, фотографии из архива его семьи, фотоснимки и кадры кинохроники завода военного периода, отсканированную подшивку заводской газеты "Наш фронт" с 1941 по 1945 год.Однако самым большим и интересным экспонатом станет отечественный универсальный станок производства Горьковского завода фрезерных станков, который был перевезен в ходе эвакуации в Куйбышев.Станок отреставрирован цехом №61 и готов к отправке в музей, передает пресс-служба ОДК-Кузнецов.