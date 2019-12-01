Новые возможности для зрителей – телеканал «ГУБЕРНИЯ» начал вещание в первом цифровом мультиплексе

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Выход в мультиплексе – это не просто вещание в высоком качестве. Программы «ГУБЕРНИИ» стали доступны ещё более широкому кругу зрителей. При этом канал по-прежнему можно смотреть во всех кабельных сетях на 21-й кнопке: передачи на самые разные темы, актуальные новости и прямые трансляции.В формате «врезок» транслировать новостные и информационно-аналитические программы на 9-й кнопке первого цифрового мультиплекса в регионах получили право телеканалы, победившие в федеральном конкурсе на «21 кнопку». Он состоялся в 2017 году в Москве. В Самарской области общедоступным региональным телеканалом стало «Самарское губернское телевидение» (телеканал «ГУБЕРНИЯ»), которое ведёт своё круглосуточное вещание во всех кабельных сетях на территории региона, остаётся доступным в аналоге и всегда присутствует в Интернет-вещании. Сейчас программы «ГУБЕРНИИ» можно смотреть и в эфире федерального канала ОТР.В настоящее время телерадиокомпания «ГУБЕРНИЯ» является крупным областным холдингом СМИ, включающим в себя телеканал, радио, сайт и современный пресс-центр. Среди региональных телеканалов, по данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), «ГУБЕРНИЯ» входит в тройку по узнаваемости и доверию у зрителей. С началом вещания программ на Общественном телевидении России, аудитория канала станет шире, – это значит, ещё больше жителей Самарской области смогут получать оперативные новости о жизни губернии, смотреть познавательные, культурные, спортивные программы, принимая активное участие в жизни региона, передает пресс-служба облправительства.