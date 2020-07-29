Новая котельная открылась на железнодорожной станции Сызрань-1

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В торжественном мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, исполняющий обязанности руководителя Управления автомобильного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Никольский, заместитель главы г.о. Сызрань по городскому хозяйству Александр Шмалько.Газовая котельная построена взамен мазутной и является одним из самых крупных по мощности источником теплоснабжения на сети ОАО «РЖД». Ее мощность – 36,816 МВт (31,662 Гкал/ ч), основным видом топлива является природный газ, резервным – дизельное топливо. Объект оснащен современными паровыми котлами с автоматикой безопасности и регулирования.Котельная обеспечивает технологическое отопление и горячее водоснабжение в круглогодичном режиме не только подразделений Куйбышевской магистрали, но и ряда предприятий города.– Новая котельная позволит сэкономить топливно-энергетические ресурсы и повысить надежность теплоснабжения объектов инфраструктуры на полигоне Куйбышевской железной дороги, – отметил Рашид Сайбаталов, передает пресс-служба КбшЖД.Фото: пресс-служба КбшЖД