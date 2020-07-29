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Новая котельная открылась на железнодорожной станции Сызрань-1

29 июля 2020 16:06
207
Газовая котельная построена взамен мазутной и является одним из самых крупных по мощности источником теплоснабжения на сети ОАО «РЖД»
Сегодня состоялось открытие новой котельной на железнодорожной станции Сызрань-1 Куйбышевской магистрали.

В торжественном мероприятии приняли участие начальник Куйбышевской железной дороги Рашид Сайбаталов, исполняющий обязанности руководителя Управления автомобильного и железнодорожного транспорта Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Никольский, заместитель главы г.о. Сызрань по городскому хозяйству Александр Шмалько.

Газовая котельная построена взамен мазутной и является одним из самых крупных по мощности источником теплоснабжения на сети ОАО «РЖД». Ее мощность – 36,816 МВт (31,662 Гкал/ ч), основным видом топлива является природный газ, резервным – дизельное топливо. Объект оснащен современными паровыми котлами с автоматикой безопасности и регулирования.

Котельная обеспечивает технологическое отопление и горячее водоснабжение в круглогодичном режиме не только подразделений Куйбышевской магистрали, но и ряда предприятий города.

– Новая котельная позволит сэкономить топливно-энергетические ресурсы и повысить надежность теплоснабжения объектов инфраструктуры на полигоне Куйбышевской железной дороги, – отметил Рашид Сайбаталов, передает пресс-служба КбшЖД.



Фото:   пресс-служба КбшЖД
 
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Комплексный ремонт улицы Победы в Самаре завершится до конца сентября
Дмитрий Азаров проверил ход работ на дорогах, которые ремонтируются в областной столице по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги».  Благоустройство региона
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
29 июля 2020  14:16
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и операционному лизингу.
АВТОВАЗ и СДЭК объявляют о заключении партнерского соглашения
Для компании СДЭК и ее франчайзи были согласованы спецусловия на покупку новых автомобилей LADA, а также действуют специальные программы по финансовому и... Новости Тольятти
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29 июля 2020  13:51
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
В Тольятти состоялись областные соревнования по проведению аварийно-спасательных работ на транспорте
 В состязании принимали участие команды федеральной противопожарной службы г.о Самара, Тольятти, Сызрань, Волжского района, а также приглашенные команды... Новости Тольятти
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29 июля 2020  13:40
В Тольятти приюту
В Тольятти приюту "Добрый дом" разрешили остаться на прежнем месте на 5 лет
 Сообщалось, что у организации не было прав на занимаемый участок, а значит, и на предоставление коммунальных услуг.  Новости Тольятти
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