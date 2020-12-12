На американском сегменте МКС произошел отказ в системе электропитания

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Отказ в системе электропитания произошёл на американском сегменте Международной космической станции, часть оборудования отключена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА, передает РИА Новости.

Снаружи американского сегмента станции находится ферма с восемью панелями солнечных батарей, каждая из которых генерирует электричество для своего канала электропитания.

Утром специалист хьюстонского Центра управления полетами сообщил американскому астронавту Кэтлин Рубинс, что снаружи станции выключился блок разрядки-зарядки аккумуляторной батареи.

В результате на треть сократилось электропитание, поступающее на один из восьми каналов электропитания американского сегмента. Из-за этого в американском модуле Unity пришлось отключить датчики дыма и компьютер, также не работают высокоскоростная связь с Землей и один из четырёх гироскопов, поддерживающих ориентацию станции в пространстве.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Фото: NASA/РИА Новости