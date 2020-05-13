На «ОДК-Кузнецов» проведена дезинфекция территории и производственных корпусов

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Дезинфекция общественных пространств ПАО «ОДК-Кузнецов», проходных, складов и производственных корпусов проведена военнослужащими 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа с помощью авторазливочных станций АРС-14КМ, комплектов для дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1. Дезинфицирующим раствором, одобренным для данных целей Роспотребнадзором.ПАО «ОДК-Кузнецов» отнесено к системообразующим предприятиям экономики России, на предприятии продолжается выпуск продукции в рамках выполнения Гособоронзаказа, ведутся работы по серийному выпуску ракетных двигателей РД-107А/РД-108А для ракет-носителей семейства «Союз», выполнению контрактных обязательств перед ПАО «Газпром» с привлечением необходимого минимума персонала.«В ОДК-Кузнецов строго соблюдаются санитарные правила, направленные на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Они не могут быть избыточны, когда речь идет о здоровье людей», – отметил заместитель генерального директора – управляющий директор ПАО «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев.С целью предупреждения распространения COVID-19 в ОДК-Кузнецов, помимо обработки территории, принимаются необходимые меры по обеспечению безопасности: персонал обеспечен средствами защиты и памятками по их правильному использованию, с привлечением специализированной организации регулярно производится дезинфекция производственных помещений, мест общего пользования, лестничных пролетов. Ежедневно при входе работникам измеряют температуру, работает медпункт. Без масок сотрудники к работе не допускаются. Места общего пользования оснащены аппаратами для дезинфекции рук. На проходных и в столовых нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции, передает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».Фото: пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов»