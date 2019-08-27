На МАКСе показали VIP-вертолет в стиле «президентского» Aurus

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«Aurus — бренд представительского уровня, который становится одной из визитных карточек России. Теперь это не только автомобили, но и авиационная техника — созданная в той же стилистике и обладающая таким же уровнем комфорта», — сказал индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.По его словам, модернизированный «Ансат» получил светозащитную систему с сенсорами, индивидуальное освещение и воздухораздатчики для каждого пассажира. Салон оборудован разъемами для зарядки гаджетов.Дизайн-проект салона специалисты «Вертолетов России» выполнили вместе с коллегами из ФГУП НАМИ. Работать над проектом начали в апреле, рассказал гендиректор «Вертолетов России» Андрей Богинский.«Ансат» — российский легкий многоцелевой вертолет, он разработан КБ Казанского вертолетного завода. В зависимости от модификации может перевозить до пяти пассажиров.Aurus — российский бренд автомобилей представительского класса. Под этой маркой планируется выпускать лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Впервые такую машину использовали во время инаугурации президента Владимира Путина в 2018 году. В Минпромторге говорили, что серийное производство начнется в 2020 году, стоимость седана Aurus Senat в базовой комплектации составит 18 млн руб.Фото: пресс-служба АО «Вертолеты России»/РБК