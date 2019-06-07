НК «Роснефть» выделит средства на реконструкцию и строительство социальных объектов Самарской области

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В пятницу, 7 июня, в рамках ПМЭФ-2019 делегация Самарской области провела встречу с руководством ПАО «НК «Роснефть», во время которой Глава регионаи президент компанииподписали дополнительное соглашение о сотрудничестве в сфере реализации социальных проектов.Согласно документу, 30 муниципалитетов губернии получат средства на социально-экономическое развитие. Кроме того, компания проинвестирует реконструкцию здания школы по улице Миронова, д. 11 в Новокуйбышевске и детского сада №33 «Буратино», а также строительство двух участков дороги по улице Чернышевского. В Отрадном на средства нефтяников реконструируют детскую школу искусств и Парк культуры и отдыха. В Сызрани обновят школу №21 и обустроят прилегающую к ней спортивную площадку. В Самаре построят плавательный бассейн в Куйбышевском районе, передает пресс-служба облпрапвительства.