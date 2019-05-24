Многодетные семьи получат скидку на проезд в поездах дальнего следования

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Федеральная пассажирская компания постоянно работает над формированием выгодных предложений для пассажиров. В летний период тех, кто отправится в путешествие на поезде, ждут интересные маркетинговые акции. Одна из них была анонсирована генеральным директором АО «ФПК» Петром Ивановым на пресс-конференции, посвященной летним пассажирским перевозкам.Он рассказал, что с 1 июня 2019 года многодетным семьям будет предложена скидка 20% на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле (взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет).При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а от 5 до 10 лет - по детскому тарифу.Покупка будет доступна в кассах АО «ФПК» при предъявлении удостоверения многодетной семьи.Число многодетных семей в России за шесть лет выросло на 25% в сравнении с показателями последней переписи населения и по состоянию на начало 2019 года составило 1 млн 566 тысяч.Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД.