Многодетные семьи получат скидку на проезд в поездах дальнего следования
24 мая 2019 14:39
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Он рассказал, что с 1 июня 2019 года многодетным семьям будет предложена скидка 20% на проезд в купейных вагонах поездов внутригосударственного сообщения отправлением в июне-июле (взрослым и детям в возрасте от 10 до 17 лет).
При этом дети младше 5 лет путешествуют бесплатно (если ребенок не занимает отдельное место), а от 5 до 10 лет - по детскому тарифу.
Покупка будет доступна в кассах АО «ФПК» при предъявлении удостоверения многодетной семьи.
Число многодетных семей в России за шесть лет выросло на 25% в сравнении с показателями последней переписи населения и по состоянию на начало 2019 года составило 1 млн 566 тысяч.
Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», передает пресс-служба КбшЖД.
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