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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Минтранс нашёл нарушения в правилах провоза ручной клади "Победы"

15 октября 2019 18:44
94
Основанием для пристального внимания ведомств к авиакомпании стал инцидент с пассажиркой, которую не пустили на рейс.
Минтранс нашёл нарушения в правилах провоза ручной клади авиакомпании "Победа", передает life.ru. Об этом в "Фейсбуке" сообщил депутат Госдумы Евгений Ревенко.

Поводом для обращения депутата стал инцидент с пассажиркой, которая летела на похороны родственника, и сотрудники "Победы" не пустили её на рейс, хотя она выбросила все вещи из ручной клади.

Ревенко отметил, что в прокуратуре согласились с тем, что права женщины были нарушены.


— Минтранс в свою очередь констатирует, что правила провоза ручной клади авиакомпании "Победа" не соответствуют федеральным авиационным требованиям, — добавил депутат.

По его словам, это обстоятельство станет основанием для продолжения проверок перевозчика. 
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