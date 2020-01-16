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Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Минкомсвязи готовится к запуску eSIM в России

16 января 2020 20:13
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Главная проблема по внедрению eSIM — легитимная дистанционная идентификация абонентов. Как только она решится, других препятствий не останется.
Минкомсвязи готовит поправки в законодательство для запуска eSIM в России. Об этом заявил пресс-секретарь министерства Евгений Новиков, передает iphones.ru со ссылкой на ТАСС.

В 2019 году министерство провело три совещания с крупнейшими операторами связи, отраслевыми научными институтами и заинтересованными ведомствами. На них рассматривалась возможность внедрения биометрической идентификации абонентов и оценивалась необходимость изменений в законах.

"По итогам работы сформирован предварительный перечень подзаконных актов, в которые необходимо внести изменения. Минкомсвязь уже подготовила проект поправок в постановление правительства Российской Федерации «О порядке оказания услуг телефонной связи». Все необходимые поправки будут добавлены в 2020 году", - Евгений Новиков.

Новиков также добавил, что главная проблема по внедрению eSIM — легитимная дистанционная идентификация абонентов. Как только она решится, других препятствий не останется. 

Сейчас подключить eSIM можно только в тестовом режиме у Tele2.
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