Mercedes показал нереальный концепт концепт-кар Vision, вдохновлённый Аватаром

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Автомобиль сделан с целью продемонстрировать единство человека, машин и природы.Внешне Vision AVTR похож на большой пузырь. У него прозрачные двери, а помимо задних и передних фар, светодиоды установлены в колёсах.Сами колёса тоже необычные. Они сферической формы, поэтому позволяют Vision AVTR двигаться боком или по диагонали.В Mercedes считают, что сферические колёса будут наносить меньше вреда земле в лесу, если кто-то поедет туда на Vision AVTR.Внутри машины нет руля, поскольку всё управление автономное. Кнопок тоже нет, вместо них один гигантский сенсорный экран.На центральной консоли спрятан контроллер, который по руке считывает пульс человека и подстраивает под него вибрацию сидений.Автомобиль сможет автоматически распознавать пассажиров и понимать, когда в нём находится семья. Изображение людей на задних сидениях будет выводиться на экран приборной панели. Дети смогут играть в обучающие игры с дополненной реальностью.Vision AVTR работает на графеновых аккумуляторах, для которых не нужны редкие минералы.Как и другие концепт-кары, Vision AVTR предназначен для демонстрации того, как будет выглядеть автомобиль будущего. Вряд ли подобная машина выйдет в ближайшие годы.Фото: соцсети