МегаФон разрешил своим абонентам из России пользоваться 5G за границей
26 февраля 2020 18:09
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Первой страной, где абоненты смогут воспользоваться сетями пятого поколения, станет Румыния. В частности, в Бухаресте, Брашове, Яссы и Клуж-Напоке.
Оператор утверждает, что выбрал Orange по причине того, что он лучше всех конкурентов технически подготовлен.
Стоимость услуг связи не изменится и будет соответствовать обычным роуминговым тарифам. Сейчас использовать 5G можно на Samsung Galaxy Note 10 5G, Samsung Galaxy S10 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Huawei Mate 20 Х, Xiaomi Mi Mix3 5G, Vivo Nex3 5G и других смартфонах.
Фото: iphones.ru
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