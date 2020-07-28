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МТС получила первую в России лицензию на 5G

28 июля 2020 14:53
97
Мобильный оператор МТС получил лицензию на оказание услуг связи стандарта 5G в миллиметровом диапазоне (24,25-24,65 ГГц) в 83 субъектах страны, передает ТАСС. Как говорится в сообщении компании, лицензия выдана Роскомнадзором до июля 2025 года.

В МТС указали, что оператор стал первым в России, кто получил лицензию на использование 5G. Первыми пользователями сети пятого поколения станут бизнес-клиенты и крупные производственные предприятия. В ближайшее время компания представит на рынок решения для промышленных предприятий, а сейчас разрабатывает и тестирует сценарии использования 5G в выделенном диапазоне для индустриальных и бизнес-кейсов, включая промышленность, сельское хозяйство, медицину, ретейл и логистику.

"Стандарт 5G позволит корпоративным клиентам активно использовать технологии искусственного интеллекта, интернета вещей, дополненной и виртуальной реальности для удаленного управления оборудованием, развития беспилотного транспорта, интерактивных программ обучения и создания новейших систем контроля качества на производстве. Нам предстоит еще многое сделать, чтобы технологии 5G стали по-настоящему массовыми, но уже сегодня очевидно, что они будут востребованы почти во всех отраслях и станут одним из важнейших драйверов развития экономики страны в ближайшие годы", - отметил президент МТС Алексей Корня, чьи слова приводятся в сообщении.

В марте Госкомиссия по радиочастотам приняла решение о выделении диапазона частот 24,25-24,65 ГГц неопределенному кругу лиц для создания сетей 5G. По сути, это означает, что Роскомнадзор теперь может самостоятельно решать, кому разрешать устанавливать радиоэлектронные средства связи в данном диапазоне, если операторами будет подана соответствующая заявка. 



Фото:    Вадим Скрябин/ТАСС
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27 июля 2020  17:59 
На совещании в Правительстве СО рассмотрели отчет об исполнении бюджета за первое полугодие 2020
Несмотря на падение доходов и существенный рост нагрузки на региональный бюджет, правительство не прибегало к госзаймам, продолжается работа по сокращению... Политика региона
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
27 июля 2020  22:17
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому олимпийскому виду спорта.
Монтаж стритбольных площадок у СК "Акробат" в Тольятти завершен
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому... Новости Тольятти
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24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
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23 июля 2020  14:26
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ГК «АТС» перевел на газ 1500 автомобилей
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска... Новости Тольятти
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