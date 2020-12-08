Lada Granta снова стала самым продаваемым автомобилем в России

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Lada Granta снова стала самой популярной моделью в России по итогам ноября. В прошлом месяце россияне выкупили 14540 автомобилей, что на 16% выше результата прошлого года.



Lada Vesta с показателем 11771 машина занимает второе место, увеличив свой показатель на 35% по сравнению с ноябрем 2019 года. Третий результат показала KIA Rio — 9938 проданных автомобилей (+29%). Корейский кроссовер Hyundai Creta прирос на 6% по сравнению с прошлым годом до 7692 экземпляров, Volkswagen Polo был продан в количестве 5809 штук, что на 24% больше продаж ноября 2019 года. Такие сведения следуют из отчета Ассоциации европейского бизнеса.



Вторую пятерку самых продаваемых моделей занимают седаны Hyundai Solaris (5791 шт., +29%) и Renault Logan (4211 шт.,+ 38%). Škoda Rapid PA II, продажи которой стартовали в мае этого года, разобрали в количестве 3805 штук. Интерес к Lada 4×4 вырос на 20% до 3513 автомобилей. Замыкает ТОП-10 самых популярных моделей в России на этот раз Renault Duster с показателем 3453 проданных машины, что лишь на 10 единиц лучше прошлогоднего показателя — 3443, пишет СО ОНЛАЙН.