Куйбышевский НПЗ поддерживает социальную сферу города

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Завод помогает городу содержать школы и детские сады.

Самара продолжает преображаться. Заметны изменения и в отдаленных от центра районах города. Особенно в Куйбышевском, где этому процессу активно помогает градообразующее предприятие – Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Заботясь об экологии, Куйбышевский НПЗ вкладывает весомые средства в модернизацию собственных мощностей, участвует в озеленении района. Способствует завод и оздоровлению социальной инфраструктуры, оказывая поддержку школам, детским садам, учреждениям культуры и спорта. Например, в этом году самарская школа №140 с помощью нефтепереработчиков обзавелась современной спортивной площадкой, школа №129 сделала ремонт крыши и здания, а фасад музыкальной школы им. Чайковского утеплили и покрасили - впервые со дня основания. В настоящее время завершается ремонт важной пешеходной зоны в Куйбышевском районе.