Космонавты на МКС установили новую заплатку на трещину в российском модуле "Звезда"

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Российские космонавты, которые находятся на МКС, установили новую заплатку на трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". По итогам замеров утечка может быть окончательно устранена, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле "Звезда", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что далее будут проведены контрольные замеры уровня атмосферы. "На основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить", - подчеркнули в госкорпорации.

В августе источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха, в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности больше похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см.

Космонавт Сергей Рыжиков, находящийся на МКС, в беседе с руководителем полета российского сегмента станции Владимиром Соловьевым доложил, что размер трещины составляет 2,7 см и предположил, что трещина могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции. Космонавт предложил во время запланированного на 18 ноября выхода в космос по российской программе обследовать место удара снаружи модуля. Соловьев в свою очередь отметил, что сделать это будет трудно. В Роскосмосе такие выводы о возможной причине появления трещины посчитали преждевременными.

Позже космонавты уточнили размеры трещины, она составляет около 4,5 см. Как сообщал в августе ТАСС источник, в качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.

Фото: NASA/ТАСС