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Космонавты на МКС установили новую заплатку на трещину в российском модуле "Звезда"

17 ноября 2020 23:50
310
В Роскосмосе отметили, что далее будут проведены контрольные замеры уровня атмосферы.

Российские космонавты, которые находятся на МКС, установили новую заплатку на трещину в промежуточной камере модуля "Звезда". По итогам замеров утечка может быть окончательно устранена, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"Члены российского экипажа МКС установили новую заплатку на предполагаемое место утечки атмосферы в модуле "Звезда", - отметили в госкорпорации.

В Роскосмосе подчеркнули, что далее будут проведены контрольные замеры уровня атмосферы. "На основе данных, переданных экипажем специалистам на Земле, причину утечки можно будет устранить", - подчеркнули в госкорпорации.

В августе источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по поиску места утечки воздуха, в Роскосмосе подтвердили эту информацию. Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позднее космонавт Анатолий Иванишин рассказал, что место негерметичности больше похоже на криволинейную царапину, длина которой составляет 2-3 см.

Космонавт Сергей Рыжиков, находящийся на МКС, в беседе с руководителем полета российского сегмента станции Владимиром Соловьевым доложил, что размер трещины составляет 2,7 см и предположил, что трещина могла появиться из-за удара снаружи по корпусу станции. Космонавт предложил во время запланированного на 18 ноября выхода в космос по российской программе обследовать место удара снаружи модуля. Соловьев в свою очередь отметил, что сделать это будет трудно. В Роскосмосе такие выводы о возможной причине появления трещины посчитали преждевременными.

Позже космонавты уточнили размеры трещины, она составляет около 4,5 см. Как сообщал в августе ТАСС источник, в качестве одной из причин утечки воздуха с МКС специалисты рассматривают пробитие корпуса станции микрометеоритом или микрофрагментом космического мусора.

 

Фото:    NASA/ТАСС

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Игорь Осинькин: Эта победа нам была нужна
Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина состоялась после волевой победы над московским "Велесом" – 2:1. Спорт в регионе
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Алексей Стукалов: Два сумасшедших гола забили
16 ноября 2020  09:42 
Алексей Стукалов: Два сумасшедших гола забили "Крылья"
Главный тренер "Велеса" поделился впечатлением об игре после матча с "Крыльями Советов".  Спорт в регионе
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14 ноября 2020  21:21 
Главный врач Самарской поликлиники №15 Анна Владимировна Дзюбайло про лечение вирусной инфекции
"Препарат Цефтриаксон – один из множества антибактериальных препаратов сегодня массово скупается и используется нашим населением бездумно." Здравоохранение
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Новости Тольятти
17 ноября 2020  12:55
Тольяттинские росгвардейцы проводят акцию По улице Героя
Тольяттинские росгвардейцы проводят акцию «По улице Героя»
В ее рамках представители силового ведомства рассказывают кадетам об улицах города Тольятти, названных в честь героев Великой Отечественной войны. Новости Тольятти
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17 ноября 2020  10:27
В Тольятти откроется новый концертный зал
В Тольятти откроется новый концертный зал
Планируется приобретение  электронного органа.  Новости Тольятти
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16 ноября 2020  15:48
Автобусы на газомоторном топливе вышли на линии. Новые ЛиАЗ с символикой нацпроекта задействованы на двух муниципальных автобусных маршрутах.
Новые экологичные автобусы ЛиАЗ приступили к перевозкам тольяттинцев
Автобусы на газомоторном топливе вышли на линии. Новые ЛиАЗ с символикой нацпроекта задействованы на двух муниципальных автобусных маршрутах. Новости Тольятти
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