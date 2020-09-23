Компания из Тольятти готовится экспортировать антисептик с нано-частицами в Китай и Европу

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Резидент ТОСЭР «Тольятти», компания «М9 Фарм», осваивает иностранные рынки при содействии Центра поддержки экспорта Самарской области. Предприятие создает инновационные продукты с нано-частицами серебра, спрос на которые демонстрируют уже не только в нашем регионе, но и за рубежом.

Благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, ЦПЭ бесплатно предоставляет соискателям широкий спектр услуг и сопровождение продукта до его вывода на внешний рынок.

Глава региона Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал важность выхода местных предпринимателей на международные рынки и необходимость наращивания объемов экспорта продукции.

В период пандемии руководство «М9 Фарм» сделало ставку на антисептический гель и не ошиблось – спрос на дезинфицирующее средство был высоким: за три весенних месяца было произведено более 500 тысяч флаконов с гелем, а за 2019 – только 80 тысяч упаковок.

Директор ООО «М9 Фарм» Александр Кондаков в ходе пресс-тура на производство уникальной продукции рассказал, что продукт имеет подтверждение антибактериального и антивирусного действия - испытания проводились в лаборатории Минздрава и НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора. «Мы получили подтверждения в рамках существующих на рынке методик, с использованием всем известных хлора, триклозана, спирта, - рассказал он. - Нано-частицы работают иначе, методик по их использованию в антисептических целях пока не существует. Поэтому, мы зарегистрировали гель, как косметический продукт, но параллельно ведем работу с лабораториями Минздрава по созданию новой методики применения нано-частиц. Это долгая работа, которая займет несколько месяцев».

Антисептический гель, разработанный компанией, нетоксичен и обладает пролонгированным действием. Сегодня одним из основных каналов сбыта продукта является федеральная сеть магазинов беспошлинной торговли.

Удачный старт реализации нового продукта в регионе позволил производителю обратить внимание на зарубежные рынки. За помощью в расширении географии поставок компания обратилась к министру экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрию Богданову в ходе онлайн-встречи представителей власти и предпринимательского сообщества в июне этого года.

«Мы находимся в постоянном диалоге с предпринимателями, регулярно организуем встречи, чтобы они могли обратиться к нам со своими вопросами и просьбами, предложить свои идеи по улучшению делового климата в регионе, - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Мы всегда готовы стимулировать и поддерживать местных производителей в их стремлении развивать свои проекты, наращивать обороты и осваивать новые рынки», - отметил министр.

Центр поддержки экспорта помог предприятию провести маркетинговые исследования по рынку Китая, которые из-за пандемии были поставлены на паузу. «Сейчас возобновляем эту работу, совместными усилиями будем регистрировать в этой стране торговую марку», - рассказал Александр Кондаков.

Благодаря взаимодействию с ЦПЭ, у компании «М9 Фарм» появились потенциальные партнеры в Европе. Сегодня специалисты Центра модернизируют сайт предприятия и помогают готовиться к регистрации европейской торговой марки тольяттинского производителя. «Интерес к продукту очень большой, мы получаем очень серьезную помощь, поэтому уверен, что наше сотрудничество с Центром поддержки экспорта продолжится, а экспортных контрактов станет значительно больше», - отметил Александр Кондаков.

Активная работа по сопровождению внешнеторговой деятельности местных предпринимателей позволили Самарской области занять 6 место среди 85 субъектов РФ в рейтинге Российского экспортного центра по итогам 2019 года. В 2020-м при содействии ЦПЭ предприниматели региона уже заключили 27 внешнеторговых контрактов на общую сумму 15,5 млн долларов, передает пресс-служба облправительства.

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