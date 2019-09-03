Компания ГАЗ представила новую модель автомобиля «Газель»
3 сентября 2019 18:37
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Как рассказал президент группы ГАЗ Вадим Сорокин, новую модель разработали в год 25-летия выпуска первой «Газели». Она оснащена «интеллектуальной платформой», которая дает высокий уровень безопасности, комфорт водителя и экономическую эффективность в работе.
Газель NN оснащена 30 системами помощи водителю, более низкой стоимостью владения и, как отметил Сорокин, универсальностью. Известно, что платформа новинки адаптирована и под двигатель внутреннего сгорания и под электротягу. Также известно, что кабина машины получила не обновленный, а принципиально новый интерьер. В нем водительское кресло имеет 20 регулировок, есть климат-контроль, мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, приоры с TFT-дисплеем, бесключевой доступ и запуск двигателя.
Кроме того, группа ГАЗ представила и другие новинки: электробус ГАЗ, грузовой внедорожник «Садко NEXT», ГАЗон NEXT 10,который работает на двух типах газа, а также модернизированный Соболь 4х4.
Серийный выпуск бортового автомобиля ГАЗ-3303 «Газель» был начат 20 июля 1994 года. С 2010 года компания стала выпускать улучшенную версию модели «Газель-Бизнес», а еще через 3 года был начат выпуск модели нового поколения «Газель – Next».
Фото: samarskie-voditeli.r
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