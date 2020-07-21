КбшЖД призывает граждан быть бдительными, находясь вблизи объектов железнодорожного транспорта

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).Основными причинами получения травм стали хождение по железнодорожным путям в неустановленных местах, нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее.Куйбышевская железная дорога обращает внимание на количество случаев детского травматизма. В 2020 году травмы на железной дороге получили трое несовершеннолетних, все случаи со смертельным исходом (Самарский регион – 2, Пензенский – 1, в Волго-Камском и Башкирском регионах не зафиксированы случаи детского травматизма).В целях профилактики травмирования граждан сотрудники Куйбышевской железной дороги создают условия для безопасной посадки и высадки пассажиров за счет реконструкции платформ, оборудуют и обновляют пешеходные переходы через пути в местах интенсивного движения поездов, реализуют информационно-разъяснительные программы по правилам нахождения на объектах железнодорожного транспорта.Куйбышевская магистраль призывает граждан к повышенной бдительности вблизи объектов железнодорожной инфраструктуры и соблюдению правил поведения на железной дороге: не переходите железнодорожные пути в неустановленных местах, не прыгайте с платформ, не пользуйтесь вблизи железнодорожного полотна наушниками и не разговаривайте по сотовому телефону, не оставляйте ребенка без присмотра на железнодорожных путях, платформах, передает пресс-служба КбшЖД.