«Калашников» показал первое умное ружьё, которое можно подключить к смартфону

Российский концерн «Калашников» анонсировал первое в России смарт-ружьё, которое может синхронизироваться с мобильными устройствами, передает iphones.ru.
Официальная презентация состоится в конце августа на выставке Армия-2020
. Однако сейчас компания показала
внешний вид оружия и даже опубликовала видео с ним в действии.
На ружьё установлен коллиматорный прицел. В меню дисплея доступны варианты «камера», «медиа», «стрельба», «время», «настройки» и «компас».
Разработка выполнена на базе гладкоствольного ружья МР-155.
Фото: kalashnikovgrp / VK
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