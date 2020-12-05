Источник: "Роскосмос" предотвратил семь возможных аварий ракет "Союз-2"

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Специалисты "Роскосмоса" обнаружили в блоках первых ступеней семи ракет "Союз-2" некачественные клапаны, которые могли привести к авариям, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Проверку решили провести после того, как нашли бракованный клапан в "Союзе-СТ" на космодроме Куру. Некачественную деталь заменили, и 2 декабря ракета успешно вывела на орбиту спутник ОАЭ.

Параллельно была проведена проверка всех хранящихся и готовящихся к пуску блоков первых ступеней ракет "Союз-2" на различных космодромах. После выявления брака вместо некондиционных деталей поставили новые. В том числе была произведена замена на ракете "Союз-2", запущенной накануне с космодрома Плесецк с тремя спутниками "Гонец".

Собеседник агентства отметил, что обнаружение брака позволило предотвратить возможные аварийные ситуации. В случае ЧП в полете установить истинную причину несрабатывания клапана было бы практически невозможно, подчеркнул он.

Специалистам удалось определить конкретную партию, заводскую смену и конкретного мастера, допустившего брак при производстве клапанов в 2016 году. Деталь производится самарским предприятием "ОДК-Кузнецов", которое входит в "Ростех", уточнил собеседник агентства.

Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил об обнаружении дефектной детали при подготовке ракеты "Союз-СТ" к пуску с космодрома Куру. Позднее эту информацию подтвердил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. Он отметил, что если бы этого не случилось, произошла бы авария.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса / РИА Новости