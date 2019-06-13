Huawei и Xiaomi в Европе любят больше, чем iPhone

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Доля Apple на этих рынках уменьшилась с 18,55 до 14,74%. Это самый низкий результат в первом квартале за последние пять лет.На фоне падения Apple, Huawei и Xiaomi увеличили поставки смартфонов на 66,13 и 33,26% соответственно. Преимущественно благодаря бюджетным смартфонам до 200 долларов.В целом количество поставок в первом квартале 2019 года сократилось на 3,3% до 83,7 млн штук, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что покупатели стали реже менять смартфоны.