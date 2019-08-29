Google и Яндекс будут автоматически удалять ссылки на пиратские сайты
29 августа 2019 14:10
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Сейчас правообладатели могут блокировать пиратские сайты, но не удалять их из поисковиков. При этом поисковые системы являются одним из основных способов нахождения нелегального контента.
Новые поправки направлены на защиту фильмов, сериалов, книг, музыки и программного обеспечения. У Google, Яндекса и других поисковиков будет 10 дней, чтобы присоединиться к реестру пиратских ссылок. Затем они должны удалять ссылку в течение 6 часов с момента появления её в реестре.
Сейчас реестр ведёт Медиа-коммуникационный союз. В его базе более 546 тысяч ссылок. Больше всего жалоб на нелегальный контент поступает от «Кинопоиска», «Амедиа» и StarMedia.
Поправки ещё не приняты и даже не внесены в Госдуму. Впоследствии они будут переданы в комитет по информационной политике Госдумы, который продолжит работу над документом и внесёт его на рассмотрение парламента, сообщили источники «Ведомостей».
Председатель комитета по информационной политике Госдумы Леонид Левин подтвердил, что в ближайшие дни получит текст поправок, разработанных медиаиндустрией и интернет-компаниями. [Ведомости]
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