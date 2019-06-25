Гендиректор "Аэрофлота" впервые высказался о трагедии с SSJ-100 в Шереметьево

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Генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев впервые публично высказался о катастрофе самолёта Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая в Шереметьево.— МАК опубликовал предварительный отчёт о катастрофе, к нам много вопросов, и у нас много вопросов, — заявил Савельев в ходе годового общего собрания акционеров.По словам гендиректора, авиакомпания разбирается в случившемся совместно с производителями отечественной техники.Савельев также отметил, что в 2018 году уровень безопасности полётов "Аэрофлота" составил 99,974% при нормативе 99,9%.