"Газпром межрегионгаз Самара" доначислил абонентам больше 28,5 млн рублей из-за нарушений
22 января 2020 11:54
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За 2019 год специалисты компании «Газпром межрегионгаз Самара» провели инвентаризацию лицевых счетов и проверку газоиспользующего оборудования у 225 тыс. потребителей газа в Самарской области. В ходе проверок газовиками выявлен ряд грубейших нарушений при эксплуатации газового оборудования и приборов учета газа, а также несанкционированных подключений к сети газопотребления и незаконного отбора газа
Так, в ходе выездных проверок специалисты компании выявили 120 случаев вмешательства в работу приборов учета газа и нарушений пломб. Также газовики выявили 46 несанкционированных подключений к газовой сети, 162 единицы неучтенного газопотребляющего оборудования, 81 единицу несертифицированного оборудования, более 3,4 тыс.кв.м неучтенной отапливаемой площади, 261 абонента, которые ранее не значились в базе данных компании.
За 2019 год общий объем доначислений нарушителям закона по всем перечисленным фактам превысил 28,5 млн рублей.
«Специалисты компании – поставщика газа вправе раз в полгода проводить инвентаризацию лицевых счетов и осматривать газоиспользующее оборудование у абонентов. Такие проверки проводятся в первую очередь с целью обеспечения безопасности потребителей при использовании газа в быту», – комментирует генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виталий Коротких.
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