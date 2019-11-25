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ГТРК «Самара» запустила новый аппаратно-студийный комплекс

25 ноября 2019 22:24
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Несколько месяцев ведущие специалисты страны работали над преображением новостной студии ГТРК «Самара».
В понедельник, 25 ноября, в Самаре состоялся запуск нового аппаратно-студийного комплекса ГТРК «Самара». В торжественной церемонии приняли участие губернатор Дмитрий Азаров и заместитель генерального директора – руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

В полном соответствии с высокими требованиями цифрового вещания была модернизирована новостная телевизионная студия, аппаратно-студийный комплекс подвергся глобальной реконструкции. Все технологические участки переведены на цифровой формат обработки контента, внедрены методики новостной программной автоматизации.

Несколько месяцев ведущие специалисты страны работали над преображением новостной студии ГТРК «Самара». Автор проекта – Антон Симани – художник-постановщик церемоний открытия Летней Универсиады-2013 и чемпионата мира по водным видам спорта-2015 - уже сконструировал десятки студий для федеральных телеканалов.

Дмитрий Азаров, поздравляя коллектив со знаменательным событием, отметил: «Эта новая студия точно должна была появиться первой именно здесь, на самарской земле, в ГТРК «Самара». Потому что вы настоящие лидеры, ваш профессиональный и творческий потенциал и создает предпосылки для того, чтобы именно здесь появлялось все самое новое, высокотехнологичное».

Кроме того, губернатор поздравил коллектив с двумя победами в национальной премии «Тэфи-Регион 2019»: «Это безусловный успех всего коллектива. И я рад, что руководство ВГТРК поддерживает этот уровень профессионализма, энергии, желания, таланта, который сложился в коллективе, и отмечает его вот такими технологическими решениями, тем, что доверяет самое современное оборудование именно коллективу ГТРК «Самара».

Рифат Сабитов, поздравляя коллег, подчеркнул, что у него всегда было особое отношение к ГТРК «Самара», которую он возглавлял в 2007-2008 годах.

«Коллектив замечательный – молодой, задорный, ищущий. У нас недавно в Москве было совещание, на котором было отмечено, что ГТРК «Самара» - лучшая компания в нашем большем холдинге, а у нас сегодня 83 телекомпании. Молодцы, действительно лидеры нашей отрасли, вы являетесь примером для всех наших коллег из регионов Российской Федерации», передает vkonline.ru
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