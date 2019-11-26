Фольксваген отзывает Audi Q5

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«Причина отзыва транспортных средств заключается в том, что из-за скручивающего смещения может сойти с креплений выступ накладки задней колесной арки. В результате крепление накладки колесной арки может ослабнуть и в некоторых случаях накладка может полностью отделиться», — следует из сообщения с сайта компании.В случае, если автомобиль подпадает под отзывную программу, Росстандарт советует его владельцу связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита. На транспортных средствах необходимо будет закрепить выступ накладки колесной арки двумя модифицированными фиксаторами. Все работы должны осуществляться бесплатно для владельцев авто.