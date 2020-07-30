FT сообщила о жалобе Telegram в Еврокомиссию на Apple

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По данным издания, в заявлении, направленном еврокомиссару по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер, говорится, что Apple не должна ограничивать пользователей в выборе платформ для загрузки программного обеспечения.«Apple взимает колоссальную 30-процентную комиссию с оборота любой цифровой услуги, предоставляемой приложениями в App Store, включая продажу самих приложений или любые сборы за премиум-услуги в этих приложениях», — говорится в жалобе.РБК направил запрос в Telegram.10 июля основатель Telegram Павел Дуров заявил, что Apple злоупотребляет своим положением на рынке. По его мнению, взимая с разработчиков комиссию в 30% с любой продажи цифровых услуг, компания уничтожает стартапы. Он подчеркнул, что после таких больших отчислений у компаний не остается средств на уплату налогов, лицензии, оплату работы сотрудников, маркетинг и технические издержки.Вице-президент Telegram Илья Перекопский призвал Россию присоединиться к борьбе с 30-процентным налогом Apple и Google с покупок в мобильных приложениях. Он также отметил, что раньше была ставка Золотой орды, а сейчас «есть ставка в Сан-Франциско около Золотого моста, и все привозят дань туда».Фото: AP/РБК