ФСБ разрешила малоизвестному виртуальному оператору Easy4 продавать eSIM в России

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Easy4 принадлежит ООО «Сонет». Оператор запустился в июне 2018 года.Компания работает в сетях Tele2, но в будущем планирует подключать абонентов к вышкам МегаФона и МТС. Easy4 сможет автоматически переключаться между сетями, в зависимости от качества сигнала и места пребывания пользователя.Оператор уже оповестил Роскомнадзор, что подключится к СОРМ в четвёртом квартале 2019 года.СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) — комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-розыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи.Получить eSIM можно будет через Госуслуги. Абоненту достаточно подписать договор с помощью электронной подписи. Если её нет, то можно зарегистрироваться через приложение EasyID. В этом случае от пользователя потребуются паспортные данные, подпись на экране смартфона и фотография лица.Tele2 стал первым оператором, кто начал экспериментировать с подключением виртуальных SIM-карт.