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Экскурсионный тур «Жигулёвские выходные» реализуется на Куйбышевской магистрали

13 августа 2020 17:15
75
14 августа поезд с туристами из Москвы прибудет на Самарский вокзал.
В рамках реализации нового межрегионального туристско-железнодорожного проекта Куйбышевского филиала АО «ФПК» «Открытая Самара» 13 августа 2020 года стартует экскурсионный тур «Жигулевские выходные».

14 августа поезд с туристами из Москвы прибудет на Самарский вокзал. Для перевозки участников проекта задействован современный подвижной состав, оснащенный всеми необходимыми сервисами для комфортной поездки. Туристический маршрут включает в себя самые популярные достопримечательности Самарской области.

Экскурсионные туры проекта "Открытая Самара" нацелены на развитие туристического потенциала Самарской области и популяризацию культурно-исторического и природного наследия региона с использованием возможностей железнодорожного транспорта, передает пресс-служба КбшЖД. 
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Новости Тольятти
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Изобретение поможет людям с ограниченными возможностями быть более мобильными.  Новости Тольятти
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13 августа 2020  12:21
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
Тольяттинский Дворец бракосочетаний открылся после капремонта
 За четверть века в этом дворце свои отношения зарегистрировали более 55 тысяч пар – причем не только жители России, но и даже других стран.  Новости Тольятти
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11 августа 2020  20:17
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.
За первое полугодие 2020 года выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» превысила 2,5 млрд рублей
Всего с начала деятельности особой экономической зоны общий объем продаж предприятий превысил сумму в 20 млрд рублей.  Новости Тольятти
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