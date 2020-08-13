Экскурсионный тур «Жигулёвские выходные» реализуется на Куйбышевской магистрали

В рамках реализации нового межрегионального туристско-железнодорожного проекта Куйбышевского филиала АО «ФПК» «Открытая Самара» 13 августа 2020 года стартует экскурсионный тур «Жигулевские выходные».
14 августа поезд с туристами из Москвы прибудет на Самарский вокзал. Для перевозки участников проекта задействован современный подвижной состав, оснащенный всеми необходимыми сервисами для комфортной поездки. Туристический маршрут включает в себя самые популярные достопримечательности Самарской области.
Экскурсионные туры проекта "Открытая Самара" нацелены на развитие туристического потенциала Самарской области и популяризацию культурно-исторического и природного наследия региона с использованием возможностей железнодорожного транспорта, передает пресс-служба КбшЖД.
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