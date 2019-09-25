Я нашел ошибку
сегодня  Среда, 25 сентября, 19:45
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +7 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/09:
USD 63.71
-0.24
EUR 70.02
-0.26
Новости /  Экономика /  Новости компаний  

Двигатели ОДК в составе ракеты космического назначения «Союз-ФГ» вывели на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-15»

25 сентября 2019 18:16
63
Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз» и являются самыми надежными в мире.
Произведенные на самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в ГК «Ростех») двигатели РД-107А/РД-108А обеспечили успешный старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15» с экипажем 61/62 длительной экспедиции к Международной космической станции.

Сегодня в 16:57 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15», который вывела на орбиту ракета космического назначения (РКН) «Союз-ФГ» (производитель – АО «РКЦ «Прогресс»). Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний.

Запуск РКН «Союз-ФГ», предназначенной для пилотируемых запусков, стал заключительным в истории этой ракеты. Всего с 2001 года было проведено 70 успешных
запусков РКН «Союз-ФГ» (отработало 350 маршевых двигателей). Со следующего года экспедиции к МКС будут отправляться на РКН «Союз-2.1а», на которой установлена новая российская цифровая система управления.

В составе основного экипажа МКС-61/62/ЭП-19 космонавт Олег Скрипочка, астронавт Джессика Меир и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз» и являются самыми надежными в мире. Работы по повышению надежности и совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами «Кузнецова», передает пресс-служба  ПАО «Кузнецов». 



Фото:   пресс-служба  ПАО «Кузнецов»
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Экономика региона
25 сентября 2019  12:22
В Самаре открылась выставка-форум Промышленный салон. Металлообработка - 2019
В Самаре открылась выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка - 2019»
Выставка продлится еще два дня. Экономика региона
168
25 сентября 2019  08:28
Активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» собирали подписи на улицах Тольятти и Самары
Активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» собирали подписи на улицах Тольятти и Самары
В течение недели активисты «Комитета защиты «Тольяттиазота» от криминала» собирали подписи на улицах Тольятти и Самары в защиту «ТОАЗа» от... Экономика региона
111
24 сентября 2019  11:59
В региональном минстрое рассказали о реализации нацпроекта Жилье и городская среда в Самарской области
В региональном минстрое рассказали о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в Самарской области
Цель проекта - обеспечение доступным жильем семей со средним достатком. Экономика региона
298
Весь список
Финансы и Банки
25 сентября 2019  16:51
Старые модели не работают из-за бурного развития новых технологий, считает глава Сбербанка. К переменам, по его мнению, не готовы и в международных организациях, в том числе в МВФ.
Греф предупредил о революции государственного управления
Старые модели не работают из-за бурного развития новых технологий, считает глава Сбербанка. К переменам, по его мнению, не готовы и в международных организациях, в... Финансы и Банки
114
24 сентября 2019  12:08
Связной присоединился к программе лояльности Спасибо от Сбербанка
Связной присоединился к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка»
Теперь все участники программы смогут обменять накопленные бонусы СПАСИБО на скидку до 30%. Финансы и Банки
217
23 сентября 2019  19:14
Центробанк разработал новую версию законопроекта о классификации инвесторов.
ЦБ разрешит покупать иностранные акции только на 50 тысяч рублей в год
Центробанк разработал новую версию законопроекта о классификации инвесторов.   Финансы и Банки
321
Весь список
Строительство
25 сентября 2019  12:50
В Самаре на Некрасовский спуск к набережной добавят высотку
В Самаре на Некрасовский спуск к набережной добавят высотку
Территорию зачистят от старых домов. Строительство
155
25 сентября 2019  12:24
Минстрой придумал, как восстановить старый центр Самары с помощью револьверного механизма
Минстрой придумал, как восстановить старый центр Самары с помощью револьверного механизма
Пока не совсем ясно, будет реализовывать эту работу застройщик или само ведомство. Строительство
176
25 сентября 2019  11:34
Дизель или бензин: какой генератор лучше
Дизель или бензин: какой генератор лучше
 Центральное электроснабжение не редко дает сбой, особенно если речь идет об удаленных регионах. В такой ситуации ремонтные бригады могут по несколько дней... Строительство
20
Весь список
Материалы и технологии
21 сентября 2019  08:41
Сварочные агрегаты – особенности
 В условиях ремонтных работ на строительных площадках успешно применяют такое важное оборудование как сварочные агрегаты. Материалы и технологии
57
14 сентября 2019  12:34
Приборы контроля
 По технике безопасности любая установка для сжигания сжиженного газа или другого жидкого топлива в обязательном порядке должна оснащаться оборудованием,... Материалы и технологии
62
10 сентября 2019  19:32
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.
Модернизировать «Жигулёвские стройматериалы» в срок не успели, и запустили по-старому
Завод продолжает производство серого цемента «мокрым» способом, считающимся опасным для окружающей среды.    Материалы и технологии
363
Весь список
Налоги
14 сентября 2019  12:23
Что такое 1С бухгалтерия
 С изобретением вычислительной техники мир начал меняться, особенно это коснулось бизнес процессов. Налоги
61
16 марта 2019  14:16
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
 Организации, а также ИП, ведущие деятельность, которая негативно воздействует на окружающую среду, в обязательном порядке должны вносить отдельную плату за... Налоги
693
20 марта 2018  20:39
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
Оплатить налоги за считаные минуты: онлайн платежи в сфере налогообложения
 Уклонение от уплаты налогов из-за отсутствия времени — распространённое явление.  Налоги
1741
Весь список
Бизнес
24 сентября 2019  17:47
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы.
Вопрос о новом бизнес-омбудсмене подвесили
Согласовать кандидатуру нового уполномоченного по защите прав предпринимателей планировали рассмотреть сегодня, 24 сентября, на заседании губернской думы.  Бизнес
328
18 сентября 2019  10:38
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
В Самаре состоится первый открытый квиз на тему бизнеса
Участие в нем бесплатное. Бизнес
307
16 сентября 2019  13:58
Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе
Молодые предприниматели Самарской области примут участие во Всероссийском конкурсе
В жюри конкурса войдут представители предпринимательского сообщества и инфраструктуры региона. Бизнес
351
Весь список


Новости компаний
25 сентября 2019  18:16
Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз» и являются самыми надежными в мире.
Двигатели ОДК в составе ракеты космического назначения «Союз-ФГ» вывели на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-15»
Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз» и являются самыми надежными в мире.  Новости компаний
63
19 сентября 2019  17:49
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий
Тольяттинский кондитер накормит кавказскую полицию халвой и мармеладом
Фабрика «Сласти» выиграла два контракта от Северо-Кавказского МВД на поставку кондитерских изделий  Новости компаний
371
19 сентября 2019  12:55
АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч Lada Xray из-за коррозии на капоте
АвтоВАЗ отзывает больше 90 тысяч Lada Xray из-за коррозии на капоте
Автомобили, попадающие под отзыв, должны быть проверены. Новости компаний
344
18 сентября 2019  18:43
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».
Разработчик сообщил о российской ракете с недостижимой дальностью полета
«Дальность действия нашей ракеты Х-101 пока недостижима ни для одного нашего конкурента».  Новости компаний
349
Весь список
IT и Коммуникации
19 сентября 2019  18:08
Shadow of Mordor : обзор игры
 «Властелин Колец», как и другие произведения Профессора, с каждым годом становятся все популярнее. Во многом благодаря фильмам Питера Джексона, сага о... IT и Коммуникации
100
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
107
6 сентября 2019  17:02
Выбор специалистов, товаров и услуг онлайн
 Все более предпочтительны покупки в режиме онлайн. Многие предпочитают заглянуть в интернет-магазин, найти все, что нужно, заказать с оперативной доставкой и... IT и Коммуникации
87
Весь список
Транспорт
25 сентября 2019  15:59
Глава региона неоднократно отмечал важность улучшения состояния дорог в области, в том числе при реализации нацпроекта.
На коллегии Минтранса России рассмотрен вопрос реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Глава региона неоднократно отмечал важность улучшения состояния дорог в области, в том числе при реализации нацпроекта.   Транспорт
123
25 сентября 2019  11:16
Топ-5 самых продаваемых автомобилей в России в 2019 году
Топ-5 самых продаваемых автомобилей в России в 2019 году
 Несмотря на то, что уровень реальных доходов населения России постоянно падает автомобильный рынок последние два года растет, но в основном за счет покупки... Транспорт
35
24 сентября 2019  09:09
Детейлинг центр – особенности услуг
Детейлинг центр – особенности услуг
 Детейлинг представляет собой комплекс услуг, куда входят работы касаемо тщательного профессионального ухода за интерьером, а также экстерьером автомобиля.  Транспорт
39
23 сентября 2019  12:37
За доставку в школу и обратно детей из Кошелев-парка до конца декабря из бюджета Самары заплатят 2,7 млн рублей
За доставку в школу и обратно детей из «Кошелев-парка» до конца декабря из бюджета Самары заплатят 2,7 млн рублей
Администрация Самары ищет перевозчика. Транспорт
249
Весь список
Предпринимательство
28 августа 2019  00:19
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Limpid Capital – выгодное и надежное инвестиционное решение!
Инвестирование в интернете – тема, которая актуальна для многих современных пользователей. Ни для кого не секрет, что нынешняя жизнь немыслима без всемирной... Предпринимательство
152
15 июля 2019  16:38
Сервис online аренды техники TRANSBAZA и C-Cars
Совместно онлайн-платформа TRANS-BAZA.RUи ИТ-компания C-Cars создали уникальную систему управления и контроля за автопарком. Cjplfyyjt ИТ-решение актуально не только для... Предпринимательство
339
18 июня 2019  22:58
Захар Смушкин – известный предприниматель
Захар Смушкин – известный предприниматель
  Захар Смушкин  стал настоящим примером для подражания у многих людей.  Предпринимательство
330
Весь список
Видео
21 сентября 2019  09:44
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Площадь пожара в ТЦ во Владивостоке возросла до 1000 кв. м
Пожару присвоен второй ранг.
Происшествия
408
17 сентября 2019  10:59
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
Футболисты Кокорин и Мамаев вышли из колонии
.За ними будет осуществлен контроль до ноября — декабря.
В стране
366
10 сентября 2019  10:30
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Дима Билан признал, что был нетрезв во время концерта в Самаре
Певец обещал выступить еще раз.
Социум
558
9 сентября 2019  10:06
Певец Денис Клявер: Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела
Певец Денис Клявер: "Я вижу, как Самара меняется, за последние несколько лет она расцвела"
Артист принял участие в праздновании Дня города.
Культура
381
9 сентября 2019  09:32
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Певица Зара пожелала самарцам счастья и благополучия
Накануне в Самаре отметили День города.
Социум
861
2 сентября 2019  10:53
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Минобороны показало видео масштабных учений ЗВО с сотнями танков и гаубиц
Особое внимание было уделено межвидовому взаимодействию войск и преодолению сложных рельефов местности.
В стране
428
Весь список

Фоторепортажи
14 сентября 2019  20:13
В Самаре отметили День дружбы народов региона: ФОТО
В Самаре отметили День дружбы народов: ФОТО
Праздник прошел в Струковском саду.
Культура
1101
8 сентября 2019  17:31
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Празднование Дня города в Самаре: ФОТО
Вечером горожан ждет концерт на площади Куйбышева.
Культура
768
7 сентября 2019  20:16
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе.
В Самаре открыли памятник выдающемуся композитору Дмитрию Шостаковичу: ФОТО
Место для установки 3,5 метрового бронзового памятника выбрано не случайно: в годы эвакуации семья Шостаковича жила неподалёку от этого сквера на улице Фрунзе. 
Культура
1009
7 сентября 2019  19:32
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Красочный фестиваль студентов прошел сегодня в Самаре: ФОТО
Множество площадок образовательных учреждений расположились на ул. Куйбышева, которая в этот день стала пешеходной.
Образование
1180
2 сентября 2019  13:11
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль Раскудесы
В Загородном парке в Самаре прошел фестиваль "Раскудесы"
Дети и взрослые получили возможность прикоснуться к истории и традициям русской культуры.
Культура
614
24 августа 2019  20:09
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Фестиваль цветов порадовал самарцев: ФОТО
Уходящее лето расцвело настоящим цветочным праздником.
Культура
2480
Весь список

Мероприятия
Михаил Ратманов принял участие в работе межрегиональной конференции российской ассоциации детских аллергологов и иммунологов
В Самаре пройдет спартакиада «Серебряный возраст»
В Самаре пройдет «Единый день правил дорожного движения» в рамках «Недели безопасности»
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные