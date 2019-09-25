Двигатели ОДК в составе ракеты космического назначения «Союз-ФГ» вывели на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-15»
25 сентября 2019 18:16
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Сегодня в 16:57 по московскому времени с площадки №1 космодрома Байконур («Гагаринский старт») произведен старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-15», который вывела на орбиту ракета космического назначения (РКН) «Союз-ФГ» (производитель – АО «РКЦ «Прогресс»). Маршевые двигатели первой и второй ступени РД-107А/РД-108А, произведенные в ПАО «Кузнецов», отработали без замечаний.
Запуск РКН «Союз-ФГ», предназначенной для пилотируемых запусков, стал заключительным в истории этой ракеты. Всего с 2001 года было проведено 70 успешных
запусков РКН «Союз-ФГ» (отработало 350 маршевых двигателей). Со следующего года экспедиции к МКС будут отправляться на РКН «Союз-2.1а», на которой установлена новая российская цифровая система управления.
В составе основного экипажа МКС-61/62/ЭП-19 космонавт Олег Скрипочка, астронавт Джессика Меир и участник космического полёта от ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.
Двигательными установками РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа «Союз» и являются самыми надежными в мире. Работы по повышению надежности и совершенствованию двигателей непрерывно ведутся его разработчиками (АО «НПО Энергомаш им. академика В.П. Глушко») и специалистами «Кузнецова», передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».
Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»
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