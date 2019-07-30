Двигатели ОДК успешно отработали на пуске с космодрома Плесецк

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Запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 30 июля, в 08:55 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения носителя «Союз-2.1а» двигатели предприятия отработали штатно.Это третий запуск ракеты-носителя типа «Союз-2» с космодрома Плесецк в 2019 году.Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. Данные двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика – АО «НПО Энергомаш». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.ПАО «Кузнецов» – ведущее двигателестроительное предприятие России, где осуществляется проектирование, изготовление, ремонт и сопровождение в эксплуатации авиационных, наземных и ракетных двигателей. Входит в состав Объединенной двигателестроительной корпорации. Предприятие включает три ключевых составляющих — конструкторское бюро, завод серийного производства двигателей и уникальную испытательную базу, передает пресс-служба облправительства.Фото: из открытых источников