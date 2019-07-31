Двигатели ОДК обеспечили запуск космического корабля «Прогресс МС-12»

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Двигатели первой и второй ступеней РД-107А/РД-108А серийного производства ПАО «Кузнецов», установленные на самарской ракете космического назначения «Союз-2.1а», отработали успешно.ТГК «Прогресс МС-12» доставит на Международную космическую станцию около 2 тонн различных грузов: 1,2 тонны сухих грузов, необходимых для эксплуатации МКС в пилотируемом режиме, более тонны топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы «Родник», а также 50 кг сжатого газа в баллонах. В укладке грузового отсека — научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов