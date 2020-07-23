Двигатели ОДК обеспечили запуск грузового транспортного корабля
23 июля 2020 19:19
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23 июля в 17:26 по московскому времени с площадки №31 космодрома Байконур произведен запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-15», который вывела на орбиту ракета космического назначения (РКН) «Союз-2.1а». Маршевые двигатели РД-107А/РД-108А первой и второй ступеней, произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов», отработали без замечаний. Данный старт стал восьмым в текущем году стартом ракеты-носителя типа «Союз», который обеспечили серийные изделия Объединенной двигателестроительной корпорации.
Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех РКН типа Р-7 (в том числе и РКН типа «Союз») с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся в ПАО «ОДК-Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш им. В.П. Глушко». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%.
Корабль «Прогресс МС-15» доставит на Международную космическую станцию более двух тонн грузов, в том числе запасы топлива и газов общей массой 600 кг, а также 1 520 кг различного оборудования и грузов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, санитарно-гигиенические материалы, предметы одежды и медикаменты, стандартные рационы питания, а также 420 литров воды в баках системы «Родник», передает пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов».
Фото: пресс-служба ПАО «ОДК-Кузнецов»
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