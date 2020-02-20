Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с космодрома Плесецк
20 февраля 2020 15:11
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Запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 20 февраля, в 11:23 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты-носителя «Союз-2.1а» двигатели предприятия отработали штатно.
Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время.
Это первый пуск ракеты космического назначения типа «Союз-2», проведенный в 2020 году с космодрома Плесецк.
Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РКН типа «Союз») начиная
с 1958 года. В настоящее время данные двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».
Фото: пресс-служба ПАО «Кузнецов»
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