Двигатели ОДК обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

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Серийные ракетные двигатели РД-107А/108А, произведенные на ПАО «Кузнецов», самарском предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех), обеспечили успешный старт ракеты космического назначения «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». На околоземную орбиту выведен навигационный спутник «Глонасс-М».Запуск состоялся с Государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области 27 мая, в 09.23 по московскому времени. Установленные на I и II ступенях ракеты космического назначения носителя «Союз-2.1б» двигатели предприятия отработали штатно.Космический аппарат был выведен на целевую орбиту в расчетное время.Это 30-й старт РКН «Союз-2.1б».Модификациями двигательных установок РД-107А/РД-108А оснащаются I и II ступени всех ракет-носителей типа Р-7 (в том числе и РН типа «Союз») начиная с 1958 года. Данные двигатели серийно производятся в ПАО «Кузнецов» при конструкторском сопровождении разработчика АО «НПО Энергомаш». Статистическая надежность изделий превышает 99,9%, передает пресс-служба ПАО «Кузнецов».Фото: соцсети