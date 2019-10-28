Для монгольских полицейских приобрели 19 пятидверных LADA 4x4
28 октября 2019 18:11
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LADA 4х4 обладает системой постоянного полного привода с понижающей передачей и возможностью включить блокировку межосевого дифференциала. Пятиместный салон сочетается с функциональным багажником, объем которого составляет 420 л или 780 л при сложенных сиденьях. Длинная база автомобиля (2700 мм) повышает комфорт во время движения, при этом благодаря коротким свесам и высокому дорожному просвету (более 200 мм) сохраняется легендарная проходимость LADA 4х4. Именно пятидверная LADA 4х4 ставила рекорд подъема в горах - на Тибетском плато в Гималаях машина поднялась на высоту 5726 метров над уровнем моря.
Напомним, что продажи LADA в Монголии начались весной 2019 года, когда в столичном Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр. Автосалон соответствует всем стандартам LADA как по внешней визуальной идентификации, так и оформлению интерьера. Обслуживание клиентов осуществляется согласно стандартам LADA. Весь персонал дилерского центра прошел обучение и обладает высокой квалификацией для продажи и обслуживания автомобилей LADA.
Помимо пятидверной LADA 4х4, которая реализована для нужд полиции, в Монголии продаются трехдверные LADA 4х4 и модели семейств Granta, Vesta, XRAY и Largus.
Управляющий директор по экспорту LADA Макс Миссана отмечает: ''Монгольские клиенты проявляют высокий интерес к новым автомобилям. Они уже начали оценивать надежность, эффективность и доступность автомобилей LADA. Уровень наших продаж уже очень скоро позволит вывести LADA в топ-10 на этом перспективном рынке''.
Фото: lada.ru
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